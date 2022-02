Video/ Alessandria Lecce (1-1) gol e highlights: Pecchia deve un favore a Longo

In Serie B nessuno ti regala niente, ne sa qualcosa il Lecce che sperava di avere vita facile in casa dell’Alessandria per riprendersi il comando della classifica. E invece al Moccagatta i salentini devono sputare sangue per strappare uno striminzito pareggio, con i grigi che obbligano la squadra di Baroni sull’1-1 e fanno un grosso favore alla Cremonese che resta da sola in testa e ora guarda tutti dall’alto in basso. L’assenza di Strefezza si fa sentire, senza di lui gli ospiti faticano a creare occasioni da gol e prima dell’intervallo Lucioni si deve immolare per fermare Marconi lanciatissimo verso la porta di Gabriel. A inizio ripresa cala una nebbia molto fitta dalla quale sbuca all’improvviso Di Gennaro che grazie a un rimpallo piuttosto fortunato trova il modo di gonfiare la rete e far gioire i padroni di casa. Che iniziano ad assaporare l’impresa di fare un dispetto a una big del torneo cadetto, ma non hanno fatto i conti con Coda che a una manciata di minuti dal novantesimo rimette in carreggiata i suoi e nel recupero, praticamente all’ultimo secondo, sfiora la doppietta personale con Pisseri che compie una parata miracolosa salvando il risultato, sarebbe stata una beffa troppo crudele per i ragazzi di Longo autori di una prestazione maiuscola e meritavano ben più del punticino, se continueranno a giocare così la salvezza diretta sarà ampiamente alla loro portata. Il Lecce, raggiunto anche dal Brescia, è ancora in piena corsa per la promozione e può fare affidamento sulla coppia più prolifica della categoria, Coda e Strefezza insieme hanno messo la loro firma su 20 dei 37 gol realizzati complessivamente in questa stagione dai salentini. Che senza di loro però faticano a purgare le difese avversarie…

VIDEO ALESSANDRIA LECCE 1-1, IL TABELLINO

ALESSANDRIA-LECCE 1-1 (0-0)

ALESSANDRIA (3-4-2-1): Pisseri; Mantovani, Di Gennaro (52’ Prestia), Parodi; Mustacchio, Gori (70’ Casarini), Ba, Lunetta (88’ Mattiello); Chiarello, Fabbrini (70’ Milanese); Marconi (88’ Corazza). All. Moreno Longo.

LECCE (4-3-3): Gabriel; Gendrey (87’ Simic), Lucioni, Calabresi, Gallo (78’ Barreca); Helgason (78’ Blin), Hjulmand, Gargiulo; Di Mariano (65’ Pablo Rodriguez), Coda, Listkowski (65’ Ragusa). All. Marco Baroni.

ARBITRO: Gianluca Manganiello (Sez. di Pinerolo).

AMMONITI: 31’ Di Gennaro (A), 32’ Hjulmand (L), 39’ Lucioni (L), 63’ Prestia (A), 68’ Ragusa (L), 90’ Gargiulo (L), 90’+2’ Mantovani (A).

RECUPERO: 0’ pt, 4’ st.

MARCATORI: 50’ Di Gennaro (A), 82’ Coda (L).

