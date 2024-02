Video/ Alessandria Mantova (0-1) gol e highlights: Bombagi di misura (Serie C, 13 febbraio 2024)

Video Alessandria Mantova che si sblocca subito con il vantaggio da parte degli ospiti grazie alla rete autore di Catanzaro e Teramo Bombagi. Il centrocampista sfrutta l’ottimo traversone in mezzo da parte di Maggioni e, complice l’errore di uscita di Farroni, spedisci la palla in rete da pochi passi. Prova a rispondere la squadra di casa con le occasioni da parte prima di Nichetti e poi di Siafà Ma vengono respinte prontamente dalla difesa ospite. La chance migliore è del Mantova: Maggioni calcia di prima intenzione dopo il tentativo di prendere posizione all’interno dell’area di rigore di Monachello.

La palla termina fuori non di molto. Cartellino giallo per Samele, l’unico del primo tempo. Il secondo tempo si apre con il secondo cartellino giallo, questa volta per Soler. Gialli nel secondo tempo anche per Nichetti, Gazoul, Gega e Cusumano. Nel secondo tempo succede molto poco, le uniche occasioni da gol capitano tra i piedi di Galuppini per il Mantova e per Siafa per i padroni di casa. Triplice fischio e Mantova che vola a quota 63 punti, sempre più vicino alla Serie B.

VIDEO ALESSANDRIA MANTOVA: IL TABELLINO

ALESSANDRIA: Farroni A. (Portiere), Fiumano F., Gega E., Ciancio S., Rossi E., Nichetti M., Soler I., Parrinello T. (dal 14′ st Cusumano F.), Sepe A. (dal 13′ st Gazoul M.), Siafa O., Samele L. (dal 13′ st Laukzemis K.). A disposizione: Barmaz Y. (Portiere), Busatto T., Femia N., Mame Ass N., Mangni D., Pellegrini L., Pellitteri A., Spurio A. (Portiere)

MANTOVA: Festa M. (Portiere), Maggioni T., Brignani F., Redolfi A., Celesia C., Muroni M., Bani C. (dal 26′ st Fedel G.), Galuppini F., Bombagi F., Wieser D., Monachello G. (dal 26′ st Mensah D.). A disposizione: Argint G., Bragantini D., Burrai S., Debenedetti A., De Maio S., Fiori A., Giacomelli S., Napoli A. (Portiere), Panizzi E., Radaelli N., Sonzogni L. (Portiere)

Reti: al 14′ pt Bombagi F. (Mantova) .

Ammonizioni: al 40′ pt Samele L. (Alessandria), al 2′ st Soler I. (Alessandria), al 8′ st Nichetti M. (Alessandria), al 16′ st Cusumano F. (Alessandria), al 18′ st Gazoul M. (Alessandria), al 19′ st Gega E. (Alessandria).

