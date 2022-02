Video/ Alessandria Pisa (1-1) gol e highlights: missione sorpasso fallita!

Il Pisa poteva ritornare in testa alla classifica del campionato di Serie B ma al Moccagatta la squadra allenata da D’Angelo non va oltre l’1-1 sul campo dell’Alessandria, stesso identico punteggio con cui il Como ha invece rallentato il Lecce capolista. Nella prima mezz’ora di gioco non succede niente di sconvolgente con i padroni di casa e gli ospiti che si studiano a vicenda ed esitano a rompere gli indugi. La situazione cambia però quando Chiarello entra in area e va al tiro trovando l’opposizione di Caracciolo, il pallone sbatte sul braccio largo del difensore e l’arbitro Pezzuto, dopo essere stato richiamato dalla sala VAR, indica il dischetto. Dagli undici metri Marconi non si fa prendere dai sentimentalismi e punisce senza pietà i suoi ex-compagni portando momentaneamente avanti i grigi di Longo. La gioia dell’ex-tecnico di Frosinone e Torino dura pochissimo, e non soltanto perché nel frattempo perde Pierozzi (uno dei migliori) per un problema muscolare: Mantovani commette una leggerezza imperdonabile trascinando a terra proprio Caracciolo che si fa così perdonare rimediando a sua volta un calcio di rigore. Trasformato alla perfezione da Torregrossa che si sblocca dopo oltre un anno di digiuno – l’ex-centravanti di Brescia e Sampdoria non segnava da gennaio 2021, un’eternità per uno come lui. Nella ripresa entra Puscas che sfiora l’esterno della rete, dall’altra parte Mattiello serve Chiarello che manca l’appuntamento con la sfera a pochi passi da Nicolas, mentre il suo omologo Pisseri fa buona guardia sull’onnipresente Caracciolo e Masucci. Nell’extra-time fa il suo ingresso sul terreno di gioco anche Lucca ma la stanchezza ha preso ormai il sopravvento e il risultato non cambierà più fino al triplice fischio.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Posticipi 21^ giornata: grande colpo della Cremonese!

VIDEO ALESSANDRIA PISA 1-1, IL TABELLINO

ALESSANDRIA-PISA 1-1 (1-1)

ALESSANDRIA (3-4-1-2): Pisseri; Parodi, Di Gennaro, Mantovani; Pierozzi (41’ Mustacchio), Gori, Casarini (76’ Palazzi), Lunetta (64’ Mattiello); Chiarello (76’ Fabbrini); Marconi, Palombi (64’ Milanese). All. Moreno Longo.

PISA (4-3-3): Nicolas; Birindelli, Leverbe, Caracciolo, Beruatto; Idrissa Touré (90’ Lucca), Nagy, Marin (67’ Mastinu); Cohen (46’ Masucci), Torregrossa (73’ Gucher), Marsura (46’ Puscas). All. Luca D’Angelo.

Diretta/ Cremonese Monza (risultato finale 3-2): tre punti firmati Gaetano e Ciofani!

ARBITRO: Ivano Pezzuto (sez. di Lecce).

AMMONITI: 29’ Torregrossa (P), 34’ Di Gennaro (A), 53’ Chiarello (A), 60’ Marin (P), 75’ Masucci (P).

RECUPERO: 3’ pt, 3’ st.

MARCATORI: 37’ rig. Marconi (A), 43’ rig. Torregrossa (P).

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI ALESSANDRIA PISA

LEGGI ANCHE:

Diretta/ Pordenone Spal (risultato finale 1-1): Thiam para un rigore a Vokic!

© RIPRODUZIONE RISERVATA