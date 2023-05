Video/ Alessandria San Donato (1-1) gol e highlights: i grigi restano in Serie C!

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS ALESSANDRIA SAN DONATO: BASTA UN PARI…

È stato un anno veramente difficile per l’Alessandria che dal sogno di tornare immediatamente in Serie B è piombato presto nell’incubo di una doppia retrocessione che a un certo punto della stagione ha rischiato clamorosamente di materializzarsi. Una volta affidata la panchina a Lauro – che nel campionato precedente aveva salvato il Mantova – i grigi hanno trovato la forza di reagire quando ormai era già tardi per evitare i play-out, così hanno dovuto disputare lo spareggio con il San Donato Tavarnelle per non sprofondare tra i dilettanti. Al Moccagatta si ripartiva dal 2 a 1 della gara d’andata con i padroni di casa che oltre ad avere due risultati su tre a disposizione potevano anche permettersi di perdere con una rete di scarto, mentre al contrario i chiantigiani dovevano segnare almeno un paio di gol in più degli avversari per ribaltare la situazione. Nel primo tempo gli ospiti provano a prendere in mano la situazione ma le occasioni più importanti ce le hanno Sylla e Lamesta che non inquadrano il bersaglio grosso, finché Sepe non pesca il jolly dalla lunga distanza con il pallone che si infila sotto l’incrocio.

Nella ripresa l’Alessandria si ritrova sull’orlo dello psicodramma, il San Donato Tavarnelle va a centimetri del raddoppio con Bianchi che scheggia il palo a portiere battuto, anche Marzierli spaventa Liverani in un paio di frangenti senza trovare il modo di scrivere il proprio nome nell’elenco dei marcatori. Non avendo più nulla da perdere i chiantigiani rinunciano completamente a difendere, così per i grigi si aprono delle vere e proprie praterie in contropiede. A cinque minuti dal novantesimo Lamesta, uno dei migliori in campo, inventa un corridoio per il nuovo entrato Speranza (Nomen omen) che è il più fresco di tutti, semina i difensori ospiti che lo rincorrono inutilmente e trafigge Cardelli cancellando tutte le paure in un colpo solo. Sugli spalti si comincia a festeggiare, anche perché i giocatori di Buzzegoli perdono la testa e in preda a una crisi di nervi se la prendono senza alcun motivo con gli avversari. In particolare Ubaldi che rifila un violentissimo calcio in petto a Sabbione, rischiando di fargli molto male. Scatena non esita a estrarre il cartellino rosso, espulsione sacrosanta. Il fischietto di Avezzano manda tutti sotto la doccia sul risultato di 1-1 e a prendere il sopravvento sono le lacrime: di gioia per i padroni di casa, di disperazione per i gialloblù che hanno visto il loro sogno infrangersi.

VIDEO GOL ALESSANDRIA SAN DONATO 1-1, IL TABELLINO

ALESSANDRIA-SAN DONATO TAVARNELLE 1-1 (0-1)

ALESSANDRIA (4-3-2-1): Liverani; Sini, Sabbione, Checchi, Baldi; Mionić (61’ Speranza), Nichetti, Rota (46’ Guidetti); Galeandro, Lamesta (87’ Nunzella); Sylla (61’ Martignago). All. Maurizio Lauro.

SAN DONATO TAVARNELLE (4-3-3): Cardelli; Bovolon, Siniega, Brenna (67’ Carcani), Rossi (76’ Ubaldi); Sepe (46’ Regoli), Calamai, Bianchi (85’ Noccioli); Gerardini, Russo, Marzierli. All. Daniele Buzzegoli.

ARBITRO: Gabriele Scatena (Sez. di Avezzano).

AMMONITI: 29’ Sabbione (A), 35’ Marzierli (SDT), 57’ Guidetti (A), 70’ Martignago (A), 77’ Regoli (SDT).

ESPULSO: 90’+2’ Ubaldi (SDT).

RECUPERO: 3’ pt, 4’ st.

MARCATORI: 44’ Sepe (SDT), 84’ Speranza (A).

