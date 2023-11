Video/ Alessandria Triestina (0-3) gol e highlights: ospiti dominanti (4 novembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS ALESSANDRIA TRIESTINA: LA SINTESI

Dopo i primi 25 minuti di gioco di Alessandria e Triestina, la squadra ospite è attualmente in vantaggio con un risultato di 0-1, grazie a una pregevole rete di Redan. La Triestina ha dimostrato efficacia in attacco sfruttando al meglio l’opportunità creata. Il momento decisivo è arrivato quando Redan, con un tocco di classe, ha superato la difesa avversaria e ha collocato la palla alle spalle del portiere dell’Alessandria. La rete ha dato alla Triestina il vantaggio iniziale e ha influenzato il ritmo della partita nei primi minuti. L’Alessandria, nonostante il passivo, ha cercato di rispondere con azioni offensive, ma la difesa della Triestina ha resistito agli assalti avversari. La partita è ancora aperta e tutto può accadere nei restanti minuti della prima metà.

Diretta/ Alessandria Triestina (risultato finale 0-2): gli ospiti volano! (Serie C, 4 novembre 2023)

Alessandria e Triestina si è concluso con un risultato parziale di 0-1 a favore della Triestina. Tuttavia, la squadra ospite è ora alle prese con una sfida aggiuntiva a causa dell’infortunio di Ciofani, sostituito da Pavlev. L’infortunio di Ciofani rappresenta un momento difficile per la Triestina, in quanto perde un elemento chiave del suo reparto offensivo. La sua uscita potrebbe influenzare la dinamica della partita, e la squadra sarà chiamata a reagire per mantenere il vantaggio. Con Pavlev entrato in campo, la Triestina dovrà adattarsi alla nuova configurazione tattica. Il secondo tempo si preannuncia quindi impegnativo, con l’Alessandria che cercherà di capitalizzare sull’occasione per invertire il risultato. La partita è ancora aperta, e l’evolversi degli eventi nella seconda metà promette di essere avvincente. Rimanete con noi per gli aggiornamenti più recenti su Alessandria vs. Triestina e per scoprire come si sviluppa il resto dell’incontro.

Diretta/ Alessandria Atalanta U23 (risultato finale 2-0): la chiude Gazaoul! (oggi 31 ottobre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS ALESSANDRIA TRIESTINA, IL SECONDO TEMPO

Nel corso dei primi venticinque minuti del secondo tempo tra Alessandria e Triestina, la partita si è intensificata con la squadra ospite ampliando il proprio vantaggio a 0-2 grazie alla doppietta di Redan. La Triestina ha preso saldamente il controllo del match, dimostrando efficacia in attacco. Redan ha firmato la sua doppietta con una precisione impressionante, mettendo ulteriormente in difficoltà la difesa dell’Alessandria. Le sue giocate decisive hanno reso la Triestina padrona del campo e dell’incontro. L’Alessandria, ora in svantaggio di due gol, si trova nella difficile posizione di dover recuperare per invertire il risultato. La squadra di casa dovrà aumentare la pressione in attacco e trovare soluzioni per superare la difesa avversaria. La partita si sta rivelando intensa e appassionante, e il secondo tempo promette ancora sorprese.

Diretta/ Triestina Fiorenzuola (risultato finale 2-1): la decide Vallocchia! (Serie C, 28 ottobre 2023)

Alessandria e Triestina si è conclusa con un risultato finale di 0-2 a favore della Triestina. Tuttavia, un momento degno di nota è stato quando Pellegrini dell’Alessandria ha avuto un’opportunità chiara per accorciare le distanze, ma ha purtroppo sprecato l’occasione. Pellegrini si è trovato in una posizione favorevole per ridurre lo svantaggio, ma il suo tentativo non è riuscito a trovare la via del gol. Nonostante il risultato finale a favore della Triestina, l’occasione mancata da Pellegrini potrebbe essere stata un momento cruciale che avrebbe potuto cambiare il corso della partita. La Triestina ha gestito bene la situazione difensiva, mentre l’Alessandria ha cercato di reagire, ma senza successo. La partita ha offerto momenti di tensione e impegno da entrambe le squadre.

ALESSANDRIA TRIESTINA, IL TABELLINO

ALESSANDRIA: Liverani L. (Portiere), Ciancio S., Rota A., Gega E. (dal 42′ st Rossi E.), Pellegrini L., Mastalli A., Foresta G. (dal 17′ st Pagliuca M.), Sepe A. (dal 1′ st Pellitteri A.), Nunzella L. (dal 42′ st Anatriello G.), Siafa O., Gazoul M.. A disposizione: Belgiovine D., Ercolani L., Gentile F., Giubilato L., Molinaro S., Nichetti M., Ronci A., Vaughn C., Virano R. (Portiere)

TRIESTINA: Matosevic K. (Portiere), Ciofani M. (dal 18′ pt Pavlev D.), Malomo A. (dal 20′ st Moretti L.), Struna Al., Anzolin M., Vallocchia A. (dal 36′ st Pierobon C.), Celeghin E., Correia O., El Azrak R. (dal 36′ st Rizzo N.), Lescano F. (dal 37′ st Finotto M.), Redan D.. A disposizione: Adorante A., Agostino G. (Portiere), Diakite M. (Portiere), Fofana L., Gunduz T., Kacinari A., Kozlowski O.

RETI: al 9′ pt Redan D. (Triestina) , al 43′ pt Redan D. (Triestina) , al 43′ st Redan D. (Triestina) .

AMMONIZIONI: al 4′ pt Foresta G. (Alessandria), al 25′ pt Pellegrini L. (Alessandria) al 31′ pt Malomo A. (Triestina), al 11′ st Redan D. (Triestina).

GUARDA QUI VIDEO GOL E HIGHLIGHTS ALESSANDRIA TRIESTINA













© RIPRODUZIONE RISERVATA