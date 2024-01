Video/ Alessandria Virtus Verona (0-1) gol e highlights: la decide Casarotto su rigore (14 gennaio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS ALESSANDRIA VIRTUS VERONA (0-1): LA PARTITA

La Virtus Verona supera l’Alessandria grazie ad un calcio di rigore siglato da Casarotto. Arriva quindi un’altra sconfitta pesante per i grigi in ottica salvezza. Liverani limita il passivo con una buona prestazione. Calcia bene Demirovic, Liverani risponde presente. Liverani salva in uscita su Casarotto che era praticamente da solo in area. Daffara calcia a botta sicura, Rota compie una grandissima parata. La prima frazione termina a reti bianche.

DIRETTA/ Alessandria Virtus Verona (risultato finale 0-1): la decide Casarotto (14 gennaio 2024)

Ad inizio ripresa Nichetti liscia la sfera, Casarotto calcia, Liverani respinge bene. Liverani atterra Casarotto in area, rigore per la Virtus Verona. Sul dischetto va lo stesso Casarotto che non sbaglia. Voltan salva su Anatriello e blinda la vittoria della Virtus Verona. Con questa sconfitta l’Alessandria resta ultima in classifica a 13 punti. La Virtus Verona vola a quota 31 punti.

Video/ Virtus Verona Atalanta U23 (0-1) gol e highlights: ci pensa Ghislandi! (Serie C, 6 gennaio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS ALESSANDRIA VIRTUS VERONA (0-1): IL TABELLINO

Alessandria (3-5-2): Liverani; Ciancio, Rota, Cusumano (36’st Gega); Pellegrini (40’st Pellitteri), Sepe (1’st Mastalli), Nichetti, Foresta, Rossi; Gazoul (36’st Nunzella), Mangni (28’st Anatriello). A disp.: Spurio, Parrinello, Salomon, Ndir, Gueli, Ercolani, Molinaro, Vaughn. All.: Banchini

Virtus Verona (3-4-1-2): Voltan; Faedo, Ruggero, Cabianca; Mazzolo, Zarpellon (25’st Nalini), Metlika, Daffara; Demirovic (25’st Mehic); Gomez (35’st Seter), Casarotto (35’st Begheldo). A disp.: Zecchin, Sibi, Ntube, Zigoni, Toffanin, Lodovici, Vesentini, Menato, Ambrosi, Danti. All.: Fresco

Diretta/ Virtus Verona Atalanta U23 (risultato 0-0) streaming video tv: Muhameti! (Serie C 6 gennaio 2024)

Arbitro: Cavaliere di Paola

Assistenti: Miccoli di Lanciano e Gentile di Isernia, quarto ufficiale Santinelli di Bergamo

Ammoniti: Nichetti, Rota, Foresta, Faedo. Mazzolo per gioco falloso.

GUARDA QUI VIDEO GOL E HIGHLIGHTS ALESSANDRIA VIRTUS VERONA













© RIPRODUZIONE RISERVATA