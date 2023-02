Video/ Alessandria Vis Pesaro (2-2) gol ed highlights: il palo frena gli ospiti!

VIDEO ALESSANDRIA VIS PESARO (2-2): UN BEL PAREGGIO

Video Alessandria Vis Pesaro che inizia con ritmi neutrali informazioni che preferiscono studiarsi piuttosto che concede il fianco agli avversari. Il primo evento da segnalare è il cartellino giallo per Renault, che a fine primo tempo, sarà costretto a lasciare il campo per una doppia ammonizione per un fallo sulla ripartenza. I ritmi vanno crescendo progressivamente con l’andamento la partita, sblocca la gara il colpo di testa bellissimo di Sylla. L’attaccante dell’Alessandria ex Pordenone prende bene il tempo e difensori e salta in alto colpendo la palla di testa con grande potenza e precisione realizzando il goal che sblocca la partita, nel momento migliore degli ospiti. Risponde Fedato su calcio di punizione ma il suo tiro si spegne sulla barriera e termina fuori.

Sempre Fedato, tra i più pericolosi, pennella al centro un cross precisissimo per la testa di Zoia che stacca bene e manda la palla in rete favorendo quindi il pareggio. Ritmi del secondo tempo che non sono molto alti si gioca molto su palloni lunghi e calci di punizione. Proprio sugli sviluppi di un calcio piazzato lo sblocca l’Alessandria con la rete di Baldi di testa, per lui primo goal dei professionisti arrivato dalla Triestina. Nel finale il pareggio di Sanogo con l’uscita sbagliata di Liverani per il 2-2 e poco dopo Vis Pesaro che sfiora il ribaltamento di fronte, beccando il palo.

VIDEO ALESSANDRIA VIS PESARO: IL TABELLINO

Alessandria (4-3-2-1): Liverani; C.Renault, Checchi, Sini, Rota; Perseu (42’st Ghiozzi), Nichetti, Mionic (12′ st Speranza); Sylla, Galeandro; Cori (1’st Baldi). A disp.: Marietta, Rossi, Lombardi, Martignago, Cocino, Ascoli, Gazoul, Pagani, Lamesta, Guidetti. All.: Lauro

Vis Pesaro (3-5-2): Farroni; Gega, Tonucci, Bakayoko (32’st Garau); St Clair, Aucelli, Coppola (24’st Valdifiori), Pucciarelli (24’st Sanogo), Zoia; Enem (15’st Ngom), Fedato. A disp.: Campani, Gazhoini, Gavazzi, Rossoni, Nina, Borsoi, Astrologo, Astrologo, Parodi. All.: Brevi

Marcatori: 19′ Sylla (A), 31′ Zoia (V), 60′ Baldi (A), 87′ Sanogo (V)

Arbitro: Lovison di Padova

Espulso: Renault

Ammoniti: C.Renault

VIDEO ALESSANDRIA VIS PESARO: GOL ED HIGHLIGHTS











