Video/ Algeria Burkina Faso (2-2) gol e highlights: doppietta di Bounedjah! (Coppa d’Africa, 20 gennaio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI ALGERIA BURKINA FASO: LA SINTESI

Al Peace of Bouake Stadium le squadre di Algeria e Burkina Faso si annullano a vicenda senza andare oltre un pareggio per 2 a 2 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo la Nazionale allenata dal commissario tecnico Belmadi parte bene affacciandosi pericolosamente subito all’11’ con Feghouli ed al 12′ con Belaili, il quale sollecita Koffi tra i pali della sua porta. I minuti scorrono sul cronometro e le due compagini faticano a creare occasioni davvero degne di nota ma la squadra guidata da mister Velud, il quale ha dovuto sostituire Guira con Tapsoba già al 39′ a causa di un infortunio, riesce comunque a passare in vantaggio al 45’+3′ grazie alla rete messa a segno da Konaté, autore di un colpo di testa vincente su assist del suo compagno Tapsoba.

Nel secondo tempo i Guerrieri del deserto ricominciano con lo spirito giusto ed infatti trovano il gol del pareggio immediatamente al 51′ per merito di Bounedjah, lesto nel risolvere una mischia sugli sviluppi di un calcio di punizione. Nell’ultima parte dell’incontro gli Stalloni tornano avanti al 70′ con il calcio di rigore concesso su segnalazione del VAR e trasformato da Traoré ma gli algerini ripristinano l’equilibrio nel recupero al 90’+5′ con la doppietta completata da Bounedjah, con l’aiuto di Ounas.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro sudafricano A. Tom ha estratto il cartellino giallo per sette volte ammonendo rispettivamente Bensebaini e Bounedjah da un lato, Nagalo, Sangare, Konaté, Djiga e Toure dall’altro. Il punto conquistato in questo secondo turno della competizione continentale permette all’Algeria di salire a quota 2 ed al Burkina Faso di portarsi a 4 punti nella classifica del girone D della Coppa d’Africa 2024.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI ALGERIA BURKINA FASO: IL TABELLINO

Algeria-Burkina Faso 2 a 2 (p.t. 0-1)

Reti: 45’+3′ Konaté(B); 51′, 90’+5′ Bounedjah(A); 70′ RIG. Traoré(B).

Assist: 45’+3′ Tapsoba(B).

ALGERIA (4-3-3) – Mandrea; Atal, Mandi, Bensebaini, Ait Nouri; Feghouli, Bentaleb, Zerrouki; Mahrez, Bounedjah, Belaili. All:. Belmadi.

BURKINA FASO (4-2-3-1) – Koffi; Kabore, Dayo, E. Tapsoba, Yago; Nagalo, B. Tourè; Guira, Sangarè, A. Tapsoba; Konatè. All.: Velud.

Arbitro: A. Tom (Sudafrica).

Ammoniti: 17′ Nagalo(B); 23′ Sangare(B); 54′ Bensebaini(A); 62′ Konaté(B); 90’+2′ Djiga(B); 90’+6′ Bounedjah(A); 90’+8′ Toure(B).

GUARDA IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI ALGERIA BURKINA FASO

