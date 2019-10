Video/ Alkmaar Manchester united (0-0) highlights. Red Devils a secco (Europa league)

Al Cars Jeans Stadium l‘AZ Alkmaar ed il Manchester United non vanno oltre un pareggio a reti inviolate per 0 a 0. Come si vede nel video di Alkmaar Manchester united, in avvio di primo tempo i padroni di casa si vedono annullare giustamente un gol per fuorigioco all’11’ e, sul fronte opposto, tra gli inglesi Mason Greenwood forza la difesa olandese alla deviazione in calcio d’angolo alla mezz’ora. Nel secondo tempo la squadra del tecnico Slot cresce e, dopo aver protestato per un presunto fallo di mano non fischiato a Williams nella sua area al 53′, si affacciano pericolosamente in zona offensiva con Wijndal, al 71′, ed Idrissi, sia al 76′ che al 77′. I Red Devils di mister Solskjaer si rivedono soltanto nell’ultima parte dell’incontro, ovvero all’84’, quando la conclusione di Lingard non ha inquadrato lo specchio della porta avversaria. Il punto conquistato permette rispettivamente all’AZ di salire a quota 2 nel girone L di Europa League mentre il Manchester United si porta a quota 4 punti.

LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come l’AZ Alkmaar avrebbe potuto raccogliere qualcosa in più rispetto ad un semplice pareggio soprattutto per quanto fatto vedere in fase offensiva, dove spicca il 4 a 0 nelle conclusioni indirizzate nello specchio della porta. Parità anche nel possesso palla, equamente diviso al 50%, ma i britannici si sono distinti per precisione nei passaggi, l’89% contro l’88% con 503 su 568 e 519 su 593 appoggi completati, oltre al 37 a 29 nel conteggio dei palloni recuperati. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, l’AZ Alkmaar è stata la squadra più scorretta a giudicare dal 9 a 8 nel computo dei falli commessi e l’arbitro lituano G. Mazeika ha estratto soltanto un cartellino giallo ammonendo solamente Dalot tra gli uomini di mister Solskjaer.

IL TABELLINO

AZ Alkmaar-Manchester United 0 a 0 (p.t. 0-0)

AZ ALKMAAR (4-3-3) Bizot; Sugawara, Vlaar, Wuytens, Wijndal; Stengs, De Wit(87′ Hatzidiakos), Koopmeiners; Stengs, Boadu, Idrissi. All.: Slot.

MANCHESTER UNITED (4-1-4-1) De Gea; Dalot, Lindelof, Rojo, Williams; Matic; Mata(83′ McTominay), Gomes, Fred, James(63′ Rashford); Greenwood(77′ Lingard). All.: Solskjaer.

Arbitro: G. Mazeika (Lituania).

Ammoniti: 90’+2′ Dalot(M).

