Alluvione Texas, video Camp Mystic travolto da un muro d'acqua di 8 metri: oltre 50 morti, si cercano 27 bambine disperse. Polemiche su avvisi

ALLUVIONE TEXAS, PAURA E DISTRUZIONE

Un paesaggio devastato: è questa l’immagine che arriva dal Texas dopo l’alluvione che ha ucciso 43 persone, tra cui 15 bambini, con almeno 8 vittime nelle contee vicine a quella di Kerr. Le autorità non hanno ancora indicato il numero delle persone disperse, oltre ai bambini di Camp Mystic, il campo estivo cristiano dove si è registrato il maggior numero di vittime.

Si fa sempre più complicata la missione di trovare i sopravvissuti, tra cui le 27 ragazze di cui si sono perse le tracce da quando il campo è stato travolto da un muro d’acqua durante l’alluvione improvvisa. I funzionari hanno riferito che oltre 850 persone sono state salvate nelle ultime 36 ore e che ci sono stati sforzi eroici nei campi per salvare i bambini.

RICERCHE ANCORA IN CORSO

L’acqua è salita di 8 metri sul fiume Guadalupe in soli 45 minuti prima dell’alba di venerdì. L’allarme non è terminato, poiché continua a piovere nelle comunità fuori San Antonio, quindi restano in vigore le allerte per le inondazioni improvvise. I soccorritori stanno usando elicotteri, barche e droni alla ricerca dei dispersi.

Il governatore Greg Abbott ha promesso il massimo impegno da parte delle autorità e ha invitato tutti a pregare per il Texas: “Invito tutti i texani a unirsi a me nella preghiera questa domenica – per le vite perse, per quelle ancora disperse, per la ripresa delle nostre comunità e per la sicurezza di coloro che sono in prima linea“, ha scritto in un comunicato.

ALLUVIONE TEXAS, “NESSUNO SE LO ASPETTAVA”

Nel frattempo, le autorità locali sono finite sotto esame per verificare se i campi e i residenti abbiano ricevuto un adeguato preavviso e se siano state adottate misure sufficienti a livello di preparazione. AccuWeather ha dichiarato che sia la società privata di previsioni sia il National Weather Service avevano inviato avvisi su potenziali inondazioni improvvise ore prima. “Questi avvisi avrebbero dovuto fornire ai funzionari tutto il tempo necessario per evacuare campi come Camp Mystic e mettere le persone in salvo“, ha scritto la società.

Secondo AccuWeather, la Hill Country è una delle aree degli Stati Uniti più soggette a inondazioni improvvise a causa del terreno e dei numerosi attraversamenti d’acqua. Le previsioni per il fine settimana parlavano di pioggia, con un avviso di alluvione aggiornato nella notte di venerdì, riguardante almeno 30mila persone.

“Sappiamo che ci sono piogge. Sappiamo che il fiume sale. Ma nessuno se lo aspettava“, ha detto Rob Kelly, giudice della contea di Kerr e principale funzionario eletto della zona. La contea aveva preso in considerazione un sistema di allarme per le inondazioni sul fiume, simile a una sirena d’allarme per i tornado, circa 6 o 7 anni fa, ma Kelly ha dichiarato che l’idea non è mai decollata e che il costo sarebbe stato un problema.