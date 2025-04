VIDEO ALTAMURA AUDACE CERIGNOLA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Antonino D’Angelo il Team Altamura si aggiudica la vittoria sconfiggendo per 1 a 0 il più quotato Audace Cerignola. Nel primo tempo gli uomini allenati da mister Raffaele tentano di passare subito intorno al 3′ sebbene l’estremo difensore Spina si rifugi in angolo sulla giocata di Mcjennet.

Le emozioni scarseggiano salvo una conclusione alta per un soffio firmata da Salvemini per i siciliani al quarto d’ora e la rete segnata poi dal suo compagno Cuppone verso il 44′ non viene invece convalidata dal direttore di gara. Nel secondo tempo i Leoni non capitalizzano in avvio di ripresa al 54′ con Rolando da lontano, a causa dell’intervento di Greco, ed al 56′ con Mane, ancor più impreciso del collega.

Nel finale le Cicogne non concretizzano con Coccia al 72′ e ci pensa dall’altro lato Palermo a spezzare una volta per tutte l’equilibrio di partenza con il gol del vantaggio realizzato al 76′, di testa su assist di Mane. Il Team Altamura fa suoi i tre punti fra le mura amiche e tocca quota 37 nella classifica del girone C della Serie C stagione 2024/2025.

L’Audace Cerignola perde al contempo la possibilità di ottenere la promozione diretta in Serie B scavalcando l’Avellino, che ha vinto col Sorrento, non sapendo appunto migliorare i suoi 64 punti già posseduti prima di questo penultimo turno di campionato.

