VIDEO ALTAMURA CASERTANA: LA PARTITA

Video Altamura Casertana che racconta un primo tempo che si apre con la serpentina di Carretta che per pococ non sblocca la gara. Vantaggio padroni di casa con l’errore di Carretta che spiana la strada ad Ortisi. Il calciatore dei pugliesi batte il portiere Zanellati portando in vantaggio i suoi. Giallo per Pavanel. Un’altra grande occasione per i pugliesi che sfiorano il raddoppio. Rolando fa una grande azione in solitario ma nel modo di entrare all’interno dell’area di rigore si scontra con un compagno che calcia al suo posto. Grande occasione per trovare il raddoppio non sfruttata.

Viola blocca il tiro da fuori di Damian. Prova ad accendersi ancora Caretta, forse per farsi perdonare l’errore del gol subito, palla in mezzo ma non c’è nessuna deviazione: sarà rimessa dal fondo. Termina il primo tempo con il risultato di 2-0 con la rete di Franco in tap-in. Il secondo tempo si apre con le occasioni in rapida successione per Falasca ma soprattutto i miracoli di Zanellati su Franco e Ganfornina. Nel frattempo rosso per Silletti (doppia ammonizione) e Carretta che si divora la rete sparando addosso a Viola da posizione super favorevole. Nel finale ancora Viola chiude su una conclusione a botta sicura di Ciano realizzando un miracolo assoluto.

VIDEO ALTAMURA CASERTANA: GOL E HIGHLIGHTS