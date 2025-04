VIDEO ALTAMURA PICERNO, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Diventano quindici i risultati utili consecutivi messi a segno dal Picerno, che sale ora al quinto posto in classifica a pari punti con il Catania. Gli uomini di Tomei, dopo aver dominato buona parte di match, avevano subito il vantaggio di Leonetti, salvo poi ribaltare il risultato nei minuti finali. Per il Team Altamura arriva la seconda sconfitta consecutiva dopo quella subita settimana scorsa da parte del Messina.

Una partita caratterizzata per lunga parte da un dominio ospite. Nonostante un primo tempo equilibrato infatti è stato il Picerno ad avere le migliori chance, che arrivano soprattutto dall’asse offensivo Salvo-Esposito. I cross dell’uno per le incornate dell’altro hanno creato infatti non pochi problemi alla difesa altamurana, colpendo anche un legno a metà del primo tempo. Ma era stato proprio l’Altamura ad aprire le marcature nella prima frazione, segnando una rete con Simone, che deviando una conclusione di Ortisi aveva insaccato il pallone prima di vedere alzarsi la bandierina dell’assistente arbitrale.

Dopo oltre 70′ sullo 0-0 il match si è finalmente sbloccato al minuto 73 del secondo tempo. D’Amico infatti serve una palla illuminate per Leonetti che a tu per tu con il portiere mette a segno l’uno a zero a favore dell’Altamura. Una vera e propria beffa per gli ospiti, che però non demordono e sfruttano la rosa lunga per dei cambi che si riveleranno determinanti a fine partita. Il Picerno trova così il pareggio all’87’ minuto, con un destro al limite dell’area di Graziani. Ma non è finita, e pochi minuti dopo ancora Graziani con un eurogol da fuori area mette a segno la rete del sorpasso per il Picerno. Notte fonda per l’Altamura, che ora rischia la zona playout.

