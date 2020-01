Video/ Anadolu Efes Olimpia Milano (88-68): highlights. Disfatta per l’Ea7 (basket)

Contro la prima della classe dell’Eurolega il compito era difficile, l’Olimpia Milano perde però di 20 punti in una trasferta turca contro l’Efes Istanbul, che si gioca il primato col Real Madrid, decisamente da dimenticare. Le due formazioni restano a stretto contatto nel primo quarto con i padroni di casa subito sul 5-0 con una tripla di Simon e una bella giocata di Anderson. Resta a ridosso l’Armani con Rodriguez che va a segno da 3 punti portando il risultato sul 12-11, i turchi tentano un’ultima fuga con Singleton che porta il risultato sul 16-11, ma l’Olimpia ha ancora una volta la forza da reagire e il primo parziale si chiude su un 16-15 per l’Efes che riesce ad allungare alla fine del secondo quarto con un 42-33.

SIMON DECISIVO

E’ stato Simon a trovare la giocata giusta per l’Efes per trovare un allungo sul 29-23 che Milano non è più riuscita a riassorbire. Tarczewski e Scola hanno riportato a contatto l’Armani fino al 32-29, l’Efes ha poi piazzato un parziale di 10-4 che ha concretizzato il +9 con il quale si è arrivati a metà gara. L’Efes Istanbul che allunga a fine terzo quarto sul 65-49, +16 per i turchi con un Pleiss sugli scudi che porta il punteggio parziale sul 54-40, mentre nonostante un volenteroso Tarczewski l’Armani continua a soffrire e soprattutto a concedere troppo sul piano difensivo. La partita è ormai andata e nell’ultimo quarto il divario, nonostante qualche spunto interessante di Roll, aumenta fino al definitivo 88-68 per i turchi con l’Armani che alza bandiera bianca.

