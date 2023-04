Video/ Ancona Carrarese (3-3) gol e highlights: un punto a testa (Serie C)

VIDEO ANCONA CARRARESE (3-3): LA PARTITA

La Carrarese non espugna lo Stadio Del Conero e si fa recuperare proprio nel finale, al termine di questa gara valida per la trentacinquesima giornata di Serie C, Girone B. Nel primo tempo le due squadre non respirano neanche un secondo, e ci regalano una prima frazione di gioco estremamente spettacolare: al quarto minuto la partita si sblocca, con Petrella che stappa la lattina grazie ad una punizione deviata ed insidiosa. Al 16esimo arriva anche il raddoppio, con Breza che esce malissimo sugli sviluppi di un calcio d’angolo, e Camigliano che approfitta di una mischia in area, scodellando in area il pallone e trovando la deviazione vincente di Simonetti.

Passano soltanto 5 minuti, ed i toscani reagiscono: Bozhanaj su una seconda palla riesce a sistemarsi perfettamente il pallone e lasciar partire una conclusione meravigliosa, che non lascia scampo a Perucchini. Nel finale l’Ancona si lascia addirittura raggiungere, con Capello che inventa una autostrada visionaria per Energe, che si inserisce alla perfezione e con il destro fulmina Perucchini. Conclusione imprendibile. Nel secondo tempo i padroni di casa colpiscono una traversa incredibile con Spagnoli e Breza compie un prodigio sulla conclusione di Moretti, ma, proprio nel recupero, è la Carrarese a trovare il guizzo vincente: Castigliani verticalizza per Capello, che sul filo del fuorigioco controlla e fulmina il portiere. Nel finale, però, Paolucci la riacciuffa al termine di una azione confusa. Che partita pazzesca.

VIDEO ANCONA CARRARESE (3-3): TABELLINO

ANCONA: Perucchini F., Lombardi L., Paolucci L., Fantoni N., Melchiorri F., Mezzoni F., Camigliano A., De Santis S., Martina A., Simonetti P., Gatto E. (dal 1′ st Paolucci L.), Prezioso M. (dal 37′ st Melchiorri F.), Petrella M. (dal 15′ pt Lombardi L.), Spagnoli A., Di Massimo A. (dal 14′ st Fantoni N.). A disposizione: Piergiacomi A., Vitali L., Barnaba T., Basso G., Brogni G., Mattioli A., Moretti F., Pecci C., Ruani E.

CARRARESE: Breza S., Coccia L., Marino A., Giannetti N. (dal 33′ st Castigliani S.), Palmieri R., Castigliani S., Pelagatti C. (dal 27′ st Marino A.), D’Ambrosio D., Imperiale M., Grassini D., Della L. S., Schiavi N., Bozhanaj K. (dal 30′ st Palmieri R.), Cicconi M. (dal 27′ st Coccia L.), Capello A., Energe A. (dal 30′ st Giannetti N.). A disposizione: Gatti D., Satalino G., Cerretelli F., Folino F., Frey D., Mercati A.

Reti: al 4′ pt Petrella M. (Ancona) , al 15′ pt Simonetti P. (Ancona) , al 45’+3 st Paolucci L. (Ancona), al 21′ pt Bozhanaj K. (Carrarese) , al 44′ pt Energe A. (Carrarese) , al 45’+1 st Capello A. (Carrarese) .

Ammonizioni: al 8′ pt Gatto E. (Ancona), al 19′ pt Simonetti P. (Ancona), al 36′ pt Martina A. (Ancona), al 25′ st Paolucci L. (Ancona) al 26′ pt Pelagatti C. (Carrarese), al 24′ st Cicconi M. (Carrarese).

