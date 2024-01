Video Ancona Entella (0-1) gol e highlights: l’autogol di Pellizzari gela il Del Conero (7 gennaio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS ANCONA ENTELLA: SINTESI

Video Ancona Entella che presenta poche emozioni all’interno della prima frazione di gioco. Ben due cartellini gialli estratti rispettivamente a Cella e Manzi di Ancona e Entella. Le occasioni durante il primo tempo sono molto poche, la più importante è quella capitata tra i piedi di Mondonico. Il calciatore impatta male e non riesce a portare in vantaggio i suoi compagni. Colpo di testa del numero 21 Faggioli che però spara alto sopra la traversa. Poche emozioni nella prima frazione con una sfida che ha visto tanti contrasti e giocate in mezzo al campo. Nel finale l’occasione più importante: Tomaselli becca la traversa e per poco non sblocava il risultato. Agymang va vicinissimo al gol. Il sinistro dell’ex Imolese viene respinto da De Lucia.

Il secondo tempo della sfida tra Ancona e Entella si apre con l’autogol sfortunato da parte di Pellizzari. Il giocatore trova in maniera molto sfortunata la propria porta. Il goal risulterà decisivo nonostante i padroni di casa nella seconda frazione del secondo tempo attacchino con maggiore costanza. Ottimo l’ingresso da parte di Giampaolo che riesce a dare maggiore grinta ai propri compagni. Nel finale spreca una buona occasione Paolucci, gettando la palla oltre la traversa.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS ANCONA ENTELLA: IL TABELLINO

ANCONA: Perucchini F. (Portiere), Clemente G., Pellizzari S. (dal 17′ st Paolucci L.), Mondonico D., Agyemang G. (dal 17′ st Martina A.), Prezioso M. (dal 37′ st Mattioli A.), Cella S., Saco C., Moretti F., Spagnoli A., Energe A. (dal 16′ st Giampaolo D.). A disposizione: Barnaba T., Basso G., Gatto E., Gavioli L., Radicchio V. M., Testagrossa G. (Portiere), Vitali L. (Portiere)

ENTELLA: De Lucia V. (Portiere), Manzi C., Bonini F., Parodi L., Zappella D., Corbari A., Petermann D. (dal 41′ st Matteazzi E.), Lipani J., Di Mario S. (dal 26′ st Sadiki K.), Faggioli A. (dal 45’+4 st Meazzi L.), Tomaselli G. (dal 25′ st Vianni S.). A disposizione: Banfi E., Ghio U., Kontek I., Muller Cecchini M., Paroni A. (Portiere), Reali S., Siaulys O. (Portiere), Valori M.

Reti: al 2′ st Pellizzari S. (Entella) autogol.

Ammonizioni: al 30′ pt Cella S. (Ancona) al 23′ pt Manzi C. (Entella), al 36′ st Vianni S. (Entella).

