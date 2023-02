Video/ Ancona Entella (0-3) gol ed highlights: grande tris biancoazzurro (Serie C)

Video Ancona Entella che presenta subito emozioni nei primi minuti con entrambe le squadre che fanno vedere ritmi molto alti. Molto cercato il bomber dell’Entella Merkaj, che però viene pescato in fuorigioco. Trova il goal del vantaggio la formazione ligure con il lancio della sinistra per Tomaselli che spedisce la palla in rete senza pensarci due volte, al volo ma ancora una volta e pizzicato in posizione di fuorigioco. L’esultanza per il goal dura veramente poco ma nemmeno un giro di lancette e Tomaselli può nuovamente sul tare ma questa volta per un goal regolare, finta sul diretta avversario e sinistro sul palo lontano che si spegne in fondo alla porta. Ancona che provo a rispondere con gli attacchi capitanati da Melchiorri, esperto attaccante che mette in difficoltà la difesa avversaria.

Lo stesso Melchiorri serve Moretti chi sottoporta piazza la palla ma non riesce a trovare il goal. Poco prima lo stesso giocatore a calcio da fuori beccando il palo, tanta sfortuna per lui è da Ancona che cerca di trovare il pareggio con la Entella che si salva. Secondo tempo che inizia da urlo per l’Entella che trova immediatamente ben due goal per firmare il risultato 0-3. Prima trova la rete Zamparo, con un facile tap in sotto porta, poi è il solito Merkaj che realizza dal dischetto il gol con tranquillità.

VIDEO ANCONA ENTELLA: IL TABELLINO

ANCONA: De Santis S., Martina A., Melchiorri F., Mezzoni F., Mondonico D., Moretti F. (dal 35′ st Lombardi L.), Paolucci L. (dal 16′ st Basso G.), Perucchini F. (Portiere), Petrella M. (dal 16′ st Spagnoli A.), Prezioso M. (dal 16′ st Gatto E.), Simonetti P.. A disposizione: Barnaba T., Basso G., Brogni G., Camigliano A., Di Massimo A., Fantoni N., Gatto E., Lombardi L., Mattioli A., Pecci C., Perri D. (Portiere), Spagnoli A., Vitali L. (Portiere)

ENTELLA: Barlocco L., De Lucia V. (Portiere), Meazzi L. (dal 20′ st Siatounis A.), Merkaj S. (dal 35′ st Morosini L.), Parodi L., Pellizzer M., Rada A., Reali S., Tascone S. (dal 35′ st Favale G.), Tomaselli G. (dal 20′ st Manzi C.), Zamparo L. (dal 26′ st Faggioli A.). A disposizione: Banfi E., Chiosa M., Faggioli A., Favale G., Manzi C., Morosini L., Paroni A. (Portiere), Ramirez G., Sadiki K., Siatounis A.

Reti: al 16′ pt Tomaselli G. (Entella) , al 7′ st Zamparo L. (Entella) , al 11′ st Merkaj S. (Entella) .

Ammonizioni: al 32′ pt Simonetti P. (Ancona), al 13′ st Paolucci L. (Ancona), al 33′ st Moretti F. (Ancona) al 41′ pt Pellizzer M. (Entella), al 28′ st Faggioli A. (Entella).

