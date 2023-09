Video/ Ancona Gubbio (1-2) gol e highlights: Galeandro decide il match (9 settembre 2023)

VIDEO ANCONA GUBBIO (1-2): COLPO DEGLI UMBRI

Colpo esterno del Gubbio in casa dell’Ancona grazie alle reti siglate da Perucchini, autogol, e Galeandro con i padroni di casa che erano andati avanti grazie a Paolucci. Ripercorriamo ora le fasi salienti del match. Gatto ci prova da fuori area, Vettorel si rifugia in calcio d’angolo. Spagnoli parte in contropiede e calcia, conclusione sbilenca. Cella perde un pallone sanguinoso, Spina in mezzo con Udoh che manca clamorosamente la sfera. Bellissimo tiro di Cioffi con la sfera che termina fuori di un soffio! Peli scatta sulla destra e serve Barnabà, tiro da fuori area debole. Udoh scatta e crossa, non ci arriva nessun compagno di squadra. Termina una prima frazione avara di emozioni.

DIRETTA SBK 2023/ Superbike video streaming tv: Superpole Race al via! (Gp Francia, 10 settembre)

VIDEO ANCONA GUBBIO: IL SECONDO TEMPO

Paolucci! La sblocca l’Ancona! Spagnoli per Paolucci che con il diagonale supera il portiere avversario. Autogol di Perucchini, Frey in mezzo, Perucchini interviene in maniera scomposta e la mette nella propria porta. Galeandro! Si riporta in avanti il Gubbio! Bulevardi in mezzo con Galeandro che di testa non sbaglia! Signorini manca il tiro da pochi passi! Udoh si mette in proprio e la mette in mezzo, palla lunga per tutti. Manca pochissimo alla fine, Ancona che si riversa in avanti a caccia del pari. Ci prova Rosaia, palla fuori di poco. Termina il match, colpo esterno del Gubbio.

DIRETTA/ Gauff Sabalenka (risultato live 2-6; 6-3; 6-2): dominio Gauff! (oggi, Finale Us Open 2023)

VIDEO ANCONA GUBBIO: IL TABELLINO

Ancona 1 Gubbio 2

ANCONA (3-5-2) Perucchini; Marenco, Cella, Barnabà; Peli (35’st Energe), Nador, Gatto, Paolucci (10’st Saco), Martina (35’st Mattioli); Cioffi, Spagnoli (25’Kristoffersen) All. Donadel

GUBBIO (3-4-1-2) Vettorel; Pirrello (30’st Dimarco), Signorini, Portanova; Frey (20’st Morelli), Mercati (20’st Rosaia), Bulevardi (25’st Cherico), Mercadante; Spina; Udoh, Galeandro (20’st Casolari) All. Braglia

ARBITRO Cherchi di Carbonia

RETI 3’st Paolucci, 5’st Aut. Perucchini, 13’st Galeandro

NOTE ammoniti Mercati, Paolucci, Bulevardi, Greco, Frey, Pirrello, espulso Donadel al 45’st (doppia ammonizione)

Diretta Vuelta 2023, classifica/ Streaming video tv 15^ tappa: finale ostico (oggi 10 settembre)