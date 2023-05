Video/ Ancona Lecco (2-2) gol e highlights: Petrella fa esplodere il Del Conero

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS ANCONA LECCO: GRANDI EMOZIONI

Gara ricca di emozioni quella tra Ancona e Lecco nel primo turno della fase play-off nazionale di serie C. Il Lecco la sblocca meritatamente nella prima frazione con Celjak. Nella ripresa ancora Lecco con Buso che sembra chiudere il discorso ma l’Ancona non si arrende e la riprende con Prezioso e Petrella. Andiamo a ripercorrere le fasi salienti della gara. Cross in mezzo del Lecco, flipper in area di rigore, Perucchini esce dalla sua porta e blocca. Galli va in azione solitaria e calcia dal limite dell’area, respinge bene Perucchini. Grande inizio del Lecco. Celjak colpisce di testa da solo in area, grandissima risposta di Perucchini! Celjak! La sblocca meritatamente il Lecco! Galli serve il compagno di squadra che da solo davanti a Perucchini sblocca il match! Palo di Moretti, Ancona ad un passo dal pareggio! Martina in mezzo dalla sinistra, ci arriva Moretti che centra il palo! Termina la prima frazione di gioco, decide al momento Celjak.

Ilari in mezzo, si inserisce Zuccon con Perucchini che blocca. Zuccon ci prova da fuori area, ancora bravo Perucchini che la mette in angolo. Ancora Lecco ad un passo dal raddoppio! Giudici calcia dal limite dell’area e trova la grande risposta di Perucchini. Molto attivo Zuccon che sta cercando il gol con insistenza. Buso! Raddoppia il Lecco! Il centravanti entra in area e calcia, deviazione fortuita sul tiro e sfera che supera Perucchini. Prezioso! Accorcia l’Ancona! Da angolo Spagnoli colpisce di testa e trova la grande risposta di Melgrati, la sfera resta in area con Prezioso che trova il tocco vincente. Cinque i minuti di recupero. Petrella! La riprende l’Ancona in pieno recupero! Di Massimo entra in area e supera Melgrati, un difensore del Lecco respinge corto con Petrella che arriva per il tocco vincente. Termina il match.

