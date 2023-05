Video/ Ancona Lucchese (1-1) gol e highlights: Mondonico la riprende nel recupero

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI ANCONA LUCCHESE: AI MARCHIGIANI BASTA UN PARI…

L’Ancona accede al secondo turno dei play-off pareggiando in casa contro la Lucchese. La compagine marchigiana, per il miglior piazzamento ottenuto nella stagione regolare, aveva a disposizione due risultati su tre per qualificarsi. Andiamo a ripercorrere le fasi salienti del match. Mezzoni ci prova da fuori area, palla fuori. Lucchese che si affaccia avanti con De Maria che crossa in mezzo, libera la difesa dei padroni di casa. Panico interviene in maniera scomposta su Gatto, arriva il primo giallo del match. Fantoni ferma con un fallo tattico Panico, secondo giallo del match.

Abbiamo superato intanto il ventesimo minuto di gara, regna l’equilibrio al Del Conero. De Maria ci prova ancora da fuori area, palla fuori di un soffio. imonetti per Di Massimo che da fuori area non inquadra la porta. Abbiamo superato la mezzora di gioco, poche le emozioni. Lucchese che ci sta provando di più, solo la vittoria consentirebbe ai toscani di passare il turno. Spagnoli prova a superare Tiritiello che lo chiude. Il direttore di gara manda le due squadre negli spogliatoi, la prima frazione termina a reti bianche.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI ANCONA LUCCHESE, IL SECONDO TEMPO

Petrucci per Di Massimo che calcia ma viene pescato in fuorigioco. Benassai si ferma in mezzo al campo e chiede subito il cambio, al suo posto entra Bachini. Perucchini sbaglia il controllo della sfera, per sua fortuna nessun avversario riesce a sfruttare l’errore. Lucchese che continua ad attaccare a caccia del vantaggio. Ancona che sta provando a gestire il possesso palla e far scorrere i minuti, la Lucchese fatica nel creare azioni pericolose. Grandissima occasione per l’Ancona! Gatto serve per Di Massimo che da due passi trova la grande risposta di Cucchietti.

Mastalli calcia bene dalla distanza, Perucchini salva. Quindici minuti alla fine, Lucchese che prova il tutto per tutto. Romero! La sblocca la Lucchese! Bruzzaniti la mette in mezzo dal lato destro, Romero di testa firma il vantaggio che vorrebbe dire passaggio al secondo turno dei play off. Sei minuti di speranza per l’Ancona che si riversa compatta in avanti. Mondonico! La riprende l’Ancona in pieno recupero! Paolucci in mezzo da punizione, arriva Mondonico di testa che fa esplodere il Del Conero. Termina il match, l’Ancona al secondo turno dei play-off.

VIDEO GOL ANCONA LUCCHESE, IL TABELLINO

ANCONA (3-5-2): Perucchini; Fantoni (1′ st Barnabà), Mondonico, Camigliano; Mezzoni (40′ st Petrella), Simonetti, Gatto (33′ Basso), Paolucci, Martina; Di Massimo (25′ st Moretti), Spagnoli (33′ st Melchiorri). A disp.: Piergiacomi, Vitali, De Santis, Lombardi, Ruani, Pecci, Mattioli, Prezioso. All. Donadel

LUCCHESE (4-3-3): Cucchietti; Alagna (36′ st Romero), Tiritiello, Benassai (5′ st Bachini), De Maria; Tumbarello (36′ st Fabbrini), Franco, Visconti (16′ st Mastalli); Bruzzaniti, Panico, Di Quinzio (16′ st Ravasio). A disp.: Coletta, Galletti, Ferro, Rizzo Pinna, Quirini, D’Ancona, Catania, D’Alena, Merletti. All. Maraia

ARBITRO: Mattia Caldera di Como (Giorgi di Legnano, D’Angelo di Perugia)

RETE: 38′ st Romero, 50′ st Mondonico

NOTE Ammoniti: Panico (14′ pt), Fantoni (15′ pt), Gatto (28′ st), Mastalli (31′ st), Simonetti (48′ st). Recupero: 0′ pt; 6′ st

