Video/ Ancona Matelica Modena (0-1): highlights e gol. Agli emiliani basta Scarsella

Il Modena espugna Ancona Matelica vincendo 0-1 in trasferta. Decide il match il gol realizzato da Scarsella a fine primo tempo. Grazie a questi tre punti i canarini si portano al primo posto del girone B di Serie C, in attesa di Imolese – Reggiana in programma domani. I marchigiani restano invece momentaneamente al sesto posto. Nel prossimo turno di campionato i gialloblù ospiteranno la Pistoiese mentre l’Ancona sarà ospite del Gubbio.

SINTESI PRIMO TEMPO

Punizione per i padroni di casa. Ci prova Tofanari da destra, il suo cross è leggibile per Gagno che la fa sua in comoda uscita. Sull’altra sponda ci prova Ciofani il suo cross viene respinto dalla retroguardia di casa. Padroni di casa vicini al gol al sesto: uscita avventata di Gagno fuori dall’area, si impossessa della palla Rolfini, prova il pallonetto verso la porta sguarnita che va a morire sul palo. Rispondono gli emiliani. Percussione di Armellino il quale allarga a sinistra per Azzi pescato in posizione di fuorigioco. Chance per i canarini: si propone Mosti in area da destra, il suo tiro velenoso viene deviato da Avella. Duettano a destra Mosti ed Azzi, il cross del brasiliano respinto oltre la linea di fondo da Di Renzo. Armellino premia l’inserimento a sinistra di Gerli, il suo cross viene respinto da Masetti. Cross di Tremolada sul quale interviene in maniera piuttosto goffa Iotti, ne approfitta Minesso, il suo tiro non trova lo specchio di porta.

Poco dopo, altro traversone da destra di D’Eramo con palla in mezzo all’area, l’inzuccata di Sereni trova l’opposizione di Silvestri in corner. Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina, conclusione di D’Eramo schermata da un difensore “canarino”. Ancona in avanti alla mezzora. Punizione con palla scodellata in area, libera la difesa ospite, poi è Iannoni a provarci dai 20 metri, il suo destro con il corpo completamente arretrato è sballato perdendosi ampiamente sopra la traversa. Chance per Gasperi, qualche minuto dopo: ruba palla, si proietta nella metà campo avversaria, invece di allargare a sinistro si mette in proprio caricando il destro dai 18 metri, neutralizzato in due tempi da Gagno. Ammonito Azzi. Al terzo minuto di recupero del primo tempo arriva il gol che sblocca il risultato. Scarsella raccoglie il suggerimento di Mosti anticipando Avella e siglando la rete dello 0-1. Proteste veementi del pubblico di casa: è rimasto a terra Avella nella circostanza che ha portato il gol degli emiliani.

SINTESI SECONDO TEMPO

Squadre in campo con gli stessi effettivi che hanno chiuso la prima frazione. Cross da sinistra di Azzi respinto con i pugni in volo da Avella. Adesso la formazione di Tesser maggiormente propositiva, gli emiliani appaiono in controllo della gara. Errore sanguinoso di Azzi, il suo retropassaggio verso Gagno è corto, Sereni manca l’intervento consentendo a Gagno di salvare. Rispondono gli ospiti. Scarsella per Minesso, la sua conclusione al volo si perde alta. Modena pericoloso al 59esimo. Mosti per Armellino, il suo destro a giro dal vertice destro dell’area sopra la traversa. Nuova percussione di Masetti nella metà campo avversaria, appoggia a sinistra per Moretti, prova a cambiare campo finendo per servire la sfera a Gagno. Punizione dal fronte destro in favore della formazione di Michele Colavitto. Palla scodellata in area, respinge la difesa ospite poi Moretti all’altezza dei sedici metri cerca lo spazio per il tiro perdendo palla. Triplice cambio per i padroni di casa. Escono D’Eramo, Gasperi e Sereni. Entrano Papa, Delcarro e Faggioli. Per il Modena invece sono due le sostituzioni effettuate contemporaneamente al 71esimo. Fuori Mostri e Minesso, dentro Duca e Renzetti. Calcio di punizione in favore dell’Ancona Matelica. Palla scodellata in area respinge la difesa gialloblù. Modenesi vicini al raddoppio poco dopo.

Scarsella va via sulla sinistra entra in area da sinistra, il suo tiro viene respinto da Avella, poi Tremolada a porta vuota colpisce molto male, la palla si impenna sopra la traversa. Al 78esimo il solito Scarsella sfugge ai radar della difesa dell’Ancona Matelica, il suo colpo di testa colpisce la traversa ma si trovava in fuorigioco. L’Ancona non demorde. Manovra molto elaborata dei dorici, il cross da sinistra di Di Renzo controllato agevolmente da Gagno. Terzo cambio per il Modena, finisce la partita di Tremolada al suo posto Di Paola. Sull’altra sponda Colavitto effettua il quarto cambio, esce Tofanari rilevato da Vrioni. Nel finale di gara finisce nella lista dei cattivi Baroni per un fallo su Papa. Tra le fila del Modena entrano Maggioni e Bonfanti, al posto di Azzi e Scarsella.

CLICCA QUI PER IL VIDEO ANCONA MATELICA MODENA, DA ELEVENSPORT



