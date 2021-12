Video/ Ancona Matelica-Pescara (1-1): highlights e gol. Rolfini e Pompetti!

VIDEO ANCONA MATELICA-PESCARA (1-1): LA SINTESI

Allo Stadio Del Conero le formazioni di Ancona Matelica e Pescara si annullano a vicenda senza andare oltre un pareggio per 1 a 1. Nel primo tempo sono i padroni di casa allenati da mister Colavitto a tentare di spezzare subito l’equilibrio affacciandosi pericolosamente in zona offensiva verso l’11’ quando Delcarro spara largo non di molto.

I minuti scorrono sul cronometro ed i biancorossi riescono a passare in vantaggio intorno al 22′ grazie alla rete messa a segno da Rolfini, autore di un colpo di testa vincente da calcio d’angolo. Tuttavia gli ospiti guidati dal tecnico Auteri reagiscono e trovano il gol del pareggio al 37′ per merito di Pompetti, complice pure una leggera deviazione di Masetti.

LA RIPRESA

Nel secondo tempo le emozioni realmente degne di nota scarseggiano in questa fase del match sebbene gli abruzzesi si mostrino più arrembanti affidandosi agli spunti di Dambo, Rolfini e Moretti. Intanto l’arbitro ha ammonito Gasperi al 48′ e Iotti al 56′ tra le fila dell’Ancona Matelica, Rasi al 59′ tra quelle del Pescara. Nell’ultima parte dell’incontro c’è spazio per l’espulsione per doppia ammonizione rimediata da Illanes all’81’ nonostante i marchigiani non approfittino poi della superiorità numerica.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Samuele Andreano, proveniente dalla sezione di Prato, ha estratto il cartellino giallo per otto volte ammonendo rispettivamente Gasperi, Iotti da un lato, Illanes, Pompetti, Rauti, Rasi, Ferrari dall’altro. Il punto conquistato in questo ventesimo turno di campionato permette sia all’Ancona Matelica che al Pescara di salire a quota 32 nella classifica del girone B della Serie C.

IL TABELLINO

Ancona Matelica-Pescara 1 a 1 (p.t. 1-1)

Reti: 22′ Rolfini(A); 37′ Pompetti(P).

ANCONA MATELICA (4-3-3) – Avella; Tofanari, Masetti, Iotti, Di Renzo; Iannoni, Gasperi, Delcarro; Rolfini, Moretti, Sereni. A disp.: Vitali, Canullo, Ruani, Bianconi, Maurizii, Sabattini, Faggioli, Noce, Farabegoli, D’Eramo. All.: Gianluca Colavitto.

PESCARA (3-4-3) – Sorrentino; Illanes, Drudi, Veroli; Cancellotti, Pompetti, Diambo, Rasi; De Marchi, Rauti, D’Ursi. A disp.: Iacobucci, Ingrosso, Zappella, Bocic, Memushaj, Clemenza, Chiarella, Nzita, Ferrari, Valdifiori, Frascatore. All.: Gaetano Auteri.

Arbitro: Samuele Andreano (sezione di Prato).

Ammoniti: 13′, 81′ Illanes(P); 17′ Pompetti(P); 43′ Rauti(P); 48′ Gasperi(A); 56′ Iotti(A); 59′ Rasi(P); 72′ Ferrari(P).

Espulsi: 81′ Illanes(P).

