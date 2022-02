Video/ Ancona Matelica Reggiana (1-1) gol e highlights: Rosafio, genio o fortuna?

La Reggiana continua a perdere colpi, quella che doveva essere una cavalcata trionfale per il ritorno immediato in Serie B si sta trasformando in un autentico calvario per la squadra di Diana che dopo aver perso – per la prima volta dall’inizio del campionato – in casa del Gubbio nel turno infrasettimanale, non va oltre l’1-1 contro l’Ancona Matelica che ha dato parecchio filo da torcere all’ex-capolista del girone B di Serie C, come potremo ammirare nel video Ancona Matelica Reggiana 1-1. Nel posticipo il Modena ha così la possibilità di allungare ulteriormente e portarsi a +5, ovviamente i geminiani non se la portano da casa contro il Pescara ma per gli uomini di Mignani si tratta sicuramente di una grande occasione per ipotecare la promozione diretta.

Rivediamo quanto accaduto allo stadio Del Conero dove gli ospiti si rendono subito pericolosi con Cremonesi che colpisce il palo e sulla ribattuta rifila un calcio in testa ad Avella che per qualche secondo resta a terra quasi privo di sensi, momenti di panico in campo con i compagni e gli avversari che chiedono terrorizzati l’intervento dei medici, fortunatamente l’estremo difensore dei dorici non riporta conseguenze fisiche tanto da riprendere il suo posto tra i pali senza grossi problemi. In seguito i granata si vedono annullare il gol di Guglielmotti che segna a porta vuota ma in netta posizione di offside. Dall’altra parte Venturi tiene a bada Sereni uscendo con i tempi giusti, mentre il portiere di Colavitto dimostra di essere sul pezzo murando Zamparo.

VIDEO ANCONA MATELICA REGGIANA: IL SECONDO TEMPO

L’equilibrio tra Ancona Matelica e Reggiana continua a prevalere anche nella seconda frazione di gioco, finché Luciani non interviene in netto ritardo su Faggioli provocando un calcio di rigore che Sereni trasforma alla perfezione, il numero 10 si conferma una garanzia dal dischetto e porta momentaneamente avanti i dorici. Che poco dopo, però, restano in inferiorità numerica per l’espulsione dell’attaccante che si era conquistato la massima punizione, per un fallaccio inutile su Cigarini. Con l’uomo in più gli ospiti riprendono il comando delle operazioni e a una manciata di minuti dal novantesimo pareggia i conti con il cross di Rosafio, Arrighini e Scappini mancano l’impatto con il pallone che termina comunque in rete, errore di valutazione da parte di Avella che lo aveva battezzato fuori, in ogni caso difficilmente ci sarebbe arrivato visto che è andato a infilarsi proprio all’angolo più lontano.

Resta da capire se l’italo-svizzero lo abbia fatto apposta o sia stato particolarmente fortunato, in ogni caso Diana ora deve sperare che il Pescara riesca in qualche modo a dare fastidio al Modena, e al tempo stesso trovare delle alternative a Guglielmotti e Cigarini che pur essendo diffidati si sono fatti ammonire e salteranno così la prossima gara con il Pontedera. Altrimenti sarà quasi impossibile non passare per i play-off.

VIDEO ANCONA MATELICA REGGIANA 1-1, IL TABELLINO

ANCONA MATELICA REGGIANA 1-1 (0-0)

ANCONA MATELICA (4-3-3): Avella; Noce, Masetti, Iotti, Di Renzo; Iannoni, Gasperi (81’ Papa), Delcarro (87’ Palesi); Del Sole (64’ Moretti), Faggioli, Sereni (87’ Bianconi). All. Gianluca Colavitto.

REGGIANA (3-5-2): Venturi; Luciani, Cremonesi, Camigliano (59’ Rosafio); Guglielmotti (76’ Scappini), Cigarini, Radrezza (66’ Muroni), Sciaudone (66’ D’Angelo), Contessa; Zamparo (66’ Arrighini), Lanini. All. Aimo Diana.

ARBITRO: Michele Giordano (Sez. di Novara).

AMMONITI: 2’ Gasperi (A), 27’ Cigarini (R), 46’ Guglielmotti (R), 49’ Faggioli (A).

ESPULSO: 68’ Faggioli (A) per somma di ammonizioni.

RECUPERO: 2’ pt, 5’ st.

MARCATORI: 63’ rig. Sereni (A), 83’ Rosafio (R).



