Video Ancona Olbia (2-0) gol e highlights: gol di Saco e Paolucci, galluresi Ko! (Serie C, 11 febbraio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS ANCONA OLBIA (2-0): LA PARTITA

L’Ancona batte 2-0 l’Olbia tra le mura amiche l’Olbia e conquista tre punti pesanti nella sfida-salvezza del girone B della Serie C: basta un gol per tempo alla formazione dorica allenata da Gianluca Colavitto per avere ragione dell’undici di Marco Gaburro, certamente in partita fino all’ora di gioco ma quasi mai pericolosa, fatta eccezione per un lampo allo scadere della prima frazione. I biancorossi cominciano col piglio giusto e si rendono subito pericolosi con Cioffi, prima che al 10′ Saco apra le danze ben imbeccato da Spagnoli. La reazione dei galluresi non si vede e anzi sono Spagnoli e Cioffi (bella risposta del portiere ospite, Rinaldi) ad andare vicini al raddoppio prima che al 44′ i bianchi colgano una sfortunata traversa con Bianchimano.

L’episodio avrebbe potuto cambiare il copione nella ripresa che vede i biancorossi ancora in avanti: e la rete arriva al minuto 60 con Paolucci, chiudendo i giochi. Sale il nervosismo tra gli ospiti (due ammoniti) e solo al 70′ i sardi sfiorano il punto che poteva riaprire la gara con Catania, un tiro ciabattato che facilita la parata di Perucchini. Poi, la doppia espulsione in pochi minuti di Zallu (entrato da poco) e Motolese fanno calare il sipario e prima del triplice fischio c’è solo tempo per un legno colpito da Paolucci. L’Ancona torna così al successo e va a quota 28, allontanandosi dalla zona calda ed evitando che gli avversari accorcino in classifica: ancora KO l’Olbia a e penultimo posto a 20 punti, per una situazione che comincia a farsi complicata.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS ANCONA OLBIA (2-0): IL TABELLINO

ANCONA: Perucchini, Pellizzari (dal 37′ st Energe), Cella, Mondonico, Clemente, Saco (dal 37′ st Vogiatzis), Prezioso (dal 10′ st Gatto), Cioffi (dal 10′ st Paolucci), Martina, Spagnoli, Giampaolo (dal 23′ st Moretti). A disposizione: Testagrossa, Vitali, Agyemang., Barnaba, Basso, D’Eramo, Marenco, Radicchio, Useini. Allenatore: Gianluca Colavitto.

OLBIA: Rinaldi, Arboleda (dal 1′ st Zallu), Bellodi, Motolese, Montebugnoli, Dessena (dal 22′ st Guidotti), La Rosa (dal 1′ st Biancu), Schiavone, Cavuoti, Bianchimano (dal 22′ st Nanni), Ragatzu (dal 22′ st Catania). A disposizione: van der Want, Incerti, Mameli, Mordini, Palomba, Scapin, Scaringi, Zanchetta. Allenatore: Marco Gaburro.

Ammoniti: Giampaolo (A), Gatto (A), Arboleda (O), Motolese (O), La Rosa (O), Bianchimano (O), Zallu (O).

Espulsi: 27′ st Zallu (O), 33′ st Motolese (O).

Reti: 10′ pt Saco (A), 15′ st Paolucci (A).

