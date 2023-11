Video/ Ancona Perugia (2-1) gol e highlights: nel finale accorcia Seghetti (Serie C, 5 novembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS ANCONA PERUGIA: SINTESI

L’Ancona batte il Perugia con la gara che si accende nella ripresa. Ci prova Cioffi, la palla non trova la porta protetta da Adamonis. Bel tiro di Bartolomei, ottima la risposta di Perucchini. Bartolomei per Kudrig, chiude bene la difesa avversaria. Kouan in mezzo, Perucchini respinge la minaccia. Calcia Matos, Pellizzari respinge. Paz la mette in mezzo, Pellizzari si rifugia in angolo. Termina una prima frazione avara di emozioni, le due compagini rientrano negli spogliatoi.

Saco! Ancona in vantaggio! Martina in mezzo per Saco che la sblocca di testa. Kristoffersen ci prova di testa, palla alta. Peli! Raddoppia l’Ancona! Cioffi! Sfiora il tris l’Ancona! Tiro e palla che termina sul palo! Vazquez ci prova di testa ma non trova la porta. Seghetti calcia a botta sicura, grandissima parata di Perucchini. Seghetti! La riapre il Perugia! Santoro in mezzo, Seghetti la mette dentro con la spalla! Vulikic potrebbe tirare ma poi non si intende con Lisi. Termina il match.

IL TABELLINO DI ANCONA PERUGIA

Ancona: 32 Perucchini, 3 Martina, 4 Cella, 8 Gatto (83′ Basso), 10 Energe (74′ Mattioli), 11 Cioffi (74′ Gavioli) , 20 Kristoffersen (60′ Peli), 21 Paolucci (60′ Nador) , 23 Clemente, 30 Pellizzari, 94 Saco

A disp: 12 Vitali, 22 Testagrossa, 6 Nador, 7 Peli, 13 Marenco, 19 Agyemang, 31 Dutu, 34 Radicchio, 70 Barnabà, 72 Mattioli, 80 Gavioli, 99 Basso,

Allenatore: Gianluca Colavitto

Perugia: 12 Adamonis; 7 Paz (67′ Mezzoni) , 5 Angella, 6 Vulikic, 71 Bozzolan (74′ Cancellieri) ;28 Kouan (61’Vazquez), 16 Bartolomei, 26 Santoro; 20 Ricci (61′ Lisi), 10 Matos, 21 Cudrig (61′ Seghetti)

A disp: 22 Furlan, 3 Cancellieri, 4 Iannoni, 9 Vasquez, 11 Seghetti, 14 Bezziccheri, 17 Ebnoutalib, 23 Lisi, 24 Torrasi, 86 Giunti, 9 Souarè, 94 Mezzoni

Allenatore: Francesco Baldini

Arbitro: Carlo Rinaldi della sezione di Bassano del Grappa

Marcatori: 46′ Saco, 60′ Peli, 88 Seghetti

Ammoniti: 34′ Paolucci, 65′ Santoro, 84′ Sako, Colavitto (allenatore)

