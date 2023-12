Video/ Ancona Pontedera (0-1) gol e highlights: tre punti d’oro (Serie C, 2 dicembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS ANCONA PONTEDERA: SINTESI

Ancona e Pontedera, il risultato è bloccato sullo 0-0, ma un momento chiave ha coinvolto Paolucci dell’Ancona, che è andato vicino al vantaggio, ma ha involontariamente mandato la palla fuori campo. Al 15° minuto, Paolucci ha creato un’opportunità promettente in zona d’attacco, trovandosi in una posizione ideale per segnare. Tuttavia, nonostante la situazione favorevole, la sua conclusione ha mancato il bersaglio, terminando fuori campo e perdendo un’occasione per portare in vantaggio la sua squadra. Nonostante il risultato invariato, l’Ancona sembra pericoloso in attacco, mentre il Pontedera sta cercando di difendersi con determinazione. La partita è ancora aperta, e gli spettatori possono aspettarsi che l’azione si intensifichi nei prossimi minuti.

Ancona e Pontedera si è concluso con il Pontedera in vantaggio per 1-0, grazie alla rete di Nicastro. Il gol è stato segnato in un momento cruciale del primo tempo, influenzando il corso della partita. Nicastro ha siglato il gol al 30° minuto, mettendo a segno un’azione ben orchestrata e portando il Pontedera in vantaggio. La squadra ospite ha dimostrato efficienza in attacco, sfruttando al meglio l’opportunità creata. L’Ancona, ora in svantaggio, cercherà di reagire nella seconda metà del match per cercare di pareggiare il punteggio. Il Pontedera, d’altro canto, cercherà di difendere il proprio vantaggio e aggiungere ulteriori punti alla classifica. La partita è ancora aperta, e gli spettatori possono aspettarsi momenti emozionanti mentre il secondo tempo si avvicina.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS ANCONA PONTEDERA, IL SECONDO TEMPO

Ancona e Pontedera, il risultato rimane di 0-1 a favore del Pontedera. Tuttavia, un momento chiave ha coinvolto Perretta, che ha avuto un’occasione per raddoppiare il vantaggio della sua squadra. Al 55° minuto, Perretta del Pontedera ha avuto un’opportunità importante in zona d’attacco. Dopo un’azione ben costruita, si è trovato in una posizione favorevole per segnare, ma la sua conclusione non è riuscita a superare la difesa avversaria, mantenendo il punteggio invariato. Nonostante il mancato raddoppio, il Pontedera sembra pericoloso in attacco, mentre l’Ancona cerca di difendersi e reagire. La partita è ancora aperta, e entrambe le squadre stanno lottando intensamente per prendere il controllo del gioco. Gli spettatori possono aspettarsi che l’azione continui a crescere nei prossimi minuti.

Ancona e Pontedera si è conclusa con una vittoria per 1-0 a favore del Pontedera. L’unico gol della partita è stato segnato da Nicastro al 30° minuto, posizionando la sua squadra in vantaggio. La rete è stata il risultato di un’azione ben costruita, sottolineando l’efficacia dell’attacco del Pontedera. Nel corso del match, l’Ancona ha cercato di reagire e invertire il punteggio, ma ha incontrato una solida difesa da parte del Pontedera. Il gioco è stato caratterizzato da momenti intensi e da una lotta costante in entrambe le metà del campo. Durante i primi venti minuti del secondo tempo, Perretta del Pontedera ha avuto un’occasione per raddoppiare il vantaggio, ma la difesa avversaria ha tenuto duro. Nonostante gli sforzi dell’Ancona, il Pontedera ha mantenuto la sua rete inviolata fino al fischio finale. Il risultato finale di 0-1 garantisce al Pontedera tre punti preziosi. L’Ancona, d’altra parte, dovrà valutare la prestazione e cercare di migliorare nelle prossime sfide. La partita ha offerto momenti emozionanti e conferma la competitività di entrambe le squadre.

ANCONA PONTEDERA, IL TABELLINO

ANCONA: Perucchini F. (Portiere), Clemente G., Cella S., Pellizzari S., Martina A., Saco C. (dal 37′ st Kristoffersen . J.), Gatto E. (dal 15′ st Basso G.), Paolucci L. (dal 15′ st Nador S.), Energe A. (dal 14′ st Peli L.), Spagnoli A., Cioffi A. (dal 36′ st Mattioli A.). A disposizione: Agyemang G., Barnaba T., Dutu E., Gavioli L., Marenco F., Radicchio V. M., Testagrossa G. (Portiere), Vitali L. (Portiere)

PONTEDERA: Lewis L. (Portiere), Calvani G., Martinelli R., Espeche M., Perretta G., Ignacchiti L., Catanese G. (dal 38′ st Fossati D.), Angori S., Benedetti G. (dal 39′ st Guidi M.), Ianesi S. (dal 25′ st Delpupo I.), Nicastro F. (dal 43′ st Selleri G.). A disposizione: Ambrosini M., Busi, Marrone F., Paudice L., Pretato M., Vivoli N. (Portiere)

RETI: al 39′ pt Nicastro F. (Pontedera) .

AMMONIZIONI: al 20′ st Pellizzari S. (Ancona).

