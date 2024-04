Video/ Ancona Sestri Levante (3-1) gol e highlights: punti salvezza per Boscaglia (Serie C, 14 aprile 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS ANCONA SESTRI LEVANTE (3-1): LA PARTITA

Ancona Sestri Levante di Serie C termina con la vittoria dei padroni di casa che riescono ad imporsi in rimonta sul Sestri Levante e chiudono il match con tre gol segnati. I padroni di casa partono meglio ma a passare in vantaggio è il Sestri Levante che riesce a sfruttare un brutto errore in disimpegno di Cella per mandare da solo in porta Omoregbe. L’attaccante calcia sul primo palo e batte Perucchini ma è costretto ad uscire pochi secondi dopo per un infortunio creato proprio dallo scatto sull’azione del vantaggio. Nonostante il vantaggio, il Sestri Levante subisce la superiorità dell’Ancona che trova il pareggio al minuto 26. Preziosi scappa sulla sinistra e riesce a trovare l’assist per Saco che calcia di prima in area di rigore e batte Raspa.

Il primo tempo termina in parità ma è l’Ancona ad andare più volte vicino al vantaggio. Bisogna aspettare il minuto 65 per vedere il vantaggio dei padroni di casa. Podda colpisce di mano in area di rigore e manda dal dischetto Spagnoli che è bravo a spiazzare Raspa e a portare in vantaggio l’Ancona. Il vantaggio rompe gli equilibri e apre il campo ai padroni di casa che chiudono la partita al 74′ con Agyemang che viene lanciato in contropiede da Spagnoli e batte Raspa per la terza volta in questa giornata chiudendo la partita sul 3 a 1.

