Video/ Ancona Torres (1-1) gol e highlights: Saco replica a Dametto, stop per i sardi! (Serie C, 17 marzo)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS ANCONA TORRES (1-1): LA PARTITA

Succede tutto nella ripresa nel match tra Ancona a Torres allo stadio “Del Conero”: sono infatti i gol di Dametto e Saco a firmare l’1-1 che vede i ragazzi di Gianluca Colavitto (assente per squalifica: in panchina Marco Noviello) strappare un prezioso e, a un certo punto, insperato pari contro l’undici di Alfonso Greco che invece si ferma dopo sei vittorie di fila. Match strano quello andato in scena tra i dorici e la compagine sarda: nel primo tempo sono i rossoblù a tenere sempre il pallino del gioco e a sfiorare due volte il vantaggio con Scotto (bravo Perucchini) e poi con Zambataro. I biancorossi si fanno vedere solo con Giampaolo, ma l’impressione è che possano capitolare alla distanza.

E in avvio di ripresa ecco il lampo di Dametto, sugli sviluppi di un corner, che apre le marcature e pare chiudere la contesa (51′): anzi Perucchini evita lo 0-2 su Ruocco al 62′, poi la gara scivola dalle mani degli isolani. Il pareggio inaspettato di Saco al 68′ (colpo di testa ancora nato da corner) gela gli ospiti e toglie la stura al match: dopo una nuova chance per Saco, è Energe a divorarsi il 2-1 (85′), poi Scotto non centra la porta per il gol del sorpasso. Nel finale i sardi spingono ma non trovano più varchi: il pari consente all’Ancona di salire a quota 33, piccolo passo nella corsa a evitare i play-out salvezza; niente Settebello di vittorie per la Torres che va a 69 punti ma manca l’occasione di mettere, per l’ultima volta, pressione al Cesena che intravede la promozione diretta.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS ANCONA TORRES (1-1): IL TABELLINO

ANCONA: Perucchini, Cella, Pasini, Mondonico, Clemente (45’ st Barnabà), Saco, Prezioso (33’ st Gatto), Cioffi (33’ st Basso), Martina, Giampaolo (26’ st Energe), Spagnoli. A disposizione: Vitali, Pierandrei, Agyemang, D’Eramo, Radicchio, Vogiatzis, Moretti. Allenatore: Marco Noviello (Gianluca Colavitto squalificato).

TORRES: Zaccagno, Idda (33’ st Siniega), Antonelli, Dametto, Zecca, Mastinu (22’ st Cester), Giorico (33’ st Masala), Zambataro; Ruocco (22’ st Diakitè), Scotto, Fischnaller. A disposizione: Garau, Petriccione, Rosi, Riccardo Pinna, Goglino, Nunziatini, Lora, Verduci). Allenatore: Alfonso Greco.

Ammoniti: Giampaolo (A), Mastinu (T), Cella (A), Giorico (T), Idda (T), Cester (T).

Reti: 6’ st Dametto (T), 23’ st Saco (A).

