Video/ Anderlecht Villareal (1-1) gol e highlights: pari giusto (Conference League)

VIDEO ANDERLECHT VILLARREAL (1-1): LA PARTITA

Tra Anderlecht e Villareal discorso qualificazione rimandato al match di ritorno. A Bruxelles, infatti, la sfida termina con un pareggio 1-1 che lascia tutto aperto in vista della gara in programma in Spagna. Un risultato tutto sommato giusto con gli ospiti più propositivi nel primo tempo e i belgi pericolosi nella ripresa. La partita inizia con gli ospiti in avanti e il primo squillo è di Samuel Chukwueze ma la sua conclusione di sinistro viene respinta. Al 12′ i belgi rispondono con un calcio di punizione da posizione invitante ma il tentativo di Lior Refaelov non spaventa Reina. Al 20′ nuovamente Villareal pericoloso con Parejo ma la conclusione del centrocampista è preda del portiere di casa Verbruggen. Stessa sorte qualche minuto più tardi per il tentativo di Samuel Chukwueze dalla lunga distanza. Al 28′, invece, il Sottomarino Giallo sblocca l’incontro: questa volta Chukwueze si trasforma in uomo assist e serve Manu Trigueros, il destro del numero 14 si infila in porta per il vantaggio spagnolo. Al rientro negli spogliatoi Villareal avanti di una rete.

Diretta/ Gent Basaksehir (risultato finale 1-1): parità alla Ghelamco Arena

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI ANDERLECHT VILLARREAL

Nessun cambio ad inizio ripresa. Il primo squillo della seconda frazione di gioco è della squadra ospite: Álex Baena prova la conclusione da fuori area ma Verbruggen risponde presente ed evita guai peggiori. Ma al primo tentativo arriva il gol, un po’ a sorpresa, dell’Anderlecht: corre il 12′ del secondo tempo quando Anders Dreyer, servito da Amuzu, esplode un sinistro da fuori area e firma l’1-1. Ristabilita la parità è tutta un’altra partita: i belgi prendono convinzione e credono nella vittoria. Il Villareal, subìto il gol a sorpresa, pensa maggiormente a difendere. Nei padroni di casa entra in campo Islam Slimani ed è proprio l’attaccante a creare una buona occasione da rete al 21′ ma Reina compie un bell’intervento e nega il sorpasso. Alla mezz’ora ancora i belgi pericolosi con Jan Vertonghen che, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, prova la battuta a rete ma non trova la porta. Al triplice fischio il risultato non cambia: 1-1 e discorso qualificazione rinviato al match di ritorno in Spagna.

DIRETTA/ Lech Poznan Djurgården (risultato finale 2-0): Marchwinski entra e segna

VIDEO ANDERLECHT VILLARREAL (1-1): IL TABELLINO

ANDERLECHT: Verbruggen, Murillo, Debast, Vertonghen, N’Diaye (41’st Sardella); Diawara, Verschaeren; Dreyer (41’st Angulo), Refaelov (28’st Ashimeru), Amuzu (20’st Stroeykens); Raman (20’st Slimani). A disposizione: Abdulrazak, Arnstad, Bellman, Coosemans, Leoni, Sadiki, Stassin. Allenatore: Riemer

VILLAREAL: Reina, Foyth, Mandi, Cuenca, Mojica; Trigueros (29’st Terrats), Parejo, Baena (29’st Lo Celso); Chukwueze (12’st Pino), Pascual (12’st Moreno), Morales (29’st Jackson). A disposizione: Cassaro, Albiol, Jorgensen, Kiko, Moreno, Pedraza, Torres. Allenatore: Quique Setien

Reti: 28’pt Trigueros, 12’st Dreyer

Ammoniti: Trigueros, Riemer

Diretta/ Basilea Slovan Bratislava (risultato finale 2-2): beffa alla fine!

© RIPRODUZIONE RISERVATA