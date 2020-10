Video/ Andorra Virtus Bologna (66-82) highlights: la Virtus vince sul velluto

La Virtus Bologna strapazza Andorra in casa e centra la terza vittoria di fila in Eurocup. Il risultato finale recita un 66-82 che non lascia dubbi sulla differenza tecnica in campo. Eppure i padroni di casa partono bene portandosi 15-8 con Sergi Garcia e Jelinek che siglano cinque punti ciascuno. Giampaolo Ricci trova la bomba da tre con la Virtus Bologna che quindi riesce ad accorciare. Haukur Palsson da due, ma Albegovic risponde con la bomba da tre, siamo sul 17-14 a due minuti dalla fine del primo quarto. Pauli Oriol mette il punto del 20-14. Albegovic risponde da due per il 20-16. Il primo quarto termina sul 20-16. Gara abbastanza equilibrata nel primo quarto con Alibegovic capace di siglare otto punti.

SECONDO QUARTO

Nel secondo quarto già cambia la musica con la Virtus Bologna capace di portarsi prima sul 28-26 e poi, grazie a Julian Gamble da tre, sul 28-31. Si gioca punto a punto. Teodosic da due per il 28-33. La Virtus Bologna inizia a prendere il largo e si porta sul 28-37. Alibegovic mette il punto numero 11 della sua splendida partita. Il secondo quarto termina sul 30-45. All’intervallo lungo la Virtus Bologna ci arriva con un più quindici su Andorra che sembra quasi una sentenza.

TERZO QUARTO

Jelenik David da tre per il punto del 40-53. Nacho da due per il 40-58, la Virtus Bologna mantiene un ottimo margine di distanza. Vince Hunter da due riporta Virtus Bologna di nuovo sul più 20. Haukur Palsson da due, siamo sul 43-62. Ricordiamo che il secondo quarto è terminato con un parziale di 10-29. Tomasz mette la bomba da tre per il 46-62. Teodosic, con 17 punti, è il migliore dei suoi in termini realizzativi. Adams da due per il 52-66. Il terzo quarto termina sul 52-67 con Andorra che sembra ormai arrendersi.

ULTIMO QUARTO

Siamo sul 56-70 per una gara praticamente ormai scritta. Jelenik mette a segno una bella bomba da tre, i padroni di casa giocano con orgoglio. Julian Gamble mette dentro il punto del 56-78. Per ora il parziale dell’ultimo quarto recita un 4-13. Intanto Alibegovic da due porta la gara sul 56-80. Gloria anche per Amedeo Tessitori da due, siamo sul 60-82 quando mancano tre minuti alla fine. Oriol da due per il 60-82. Quando manca un minuto alla fine possiamo dire che la differenza tra le due compagini stasera è stata davvero ampia. Garcia Sergi da tre per il 66-82. Termina il match sul 66-82, la Virtus Bologna vince sul velluto in casa di Andorra.

VIDEO ANDORRA VIRTUS BOLOGNA

