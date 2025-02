Polistrumentista e diplomata al Conservatorio, Serena Brancale ha fatto il suo ritorno a Sanremo 2025 dopo ben dieci anni. Sul palco ha cantato il testo “Anima e core”, che riflette tutta la sua capacità di unire elettronica, jazz e generi quasi tribali, segno della sua grande padronanza musicale. Da pochissimo è uscito anche il video ufficiale della sua canzone su YouTube, e fra pochissimo andiamo a vedere come lo ha voluto strutturare.

VIDEO UFFICIALE LA CURA PER ME DI GIORGIA A SANREMO 2025 / "Una cura per tutte le difficoltà della vita"

Ma prima diamo ancora uno sguardo al testo di Serena Brancale per Sanremo 2025, decisamente sottovalutato e piazzatosi solo 24esimo in classifica. Alla canzone hanno lavorato anche Finotti, Ettorre, Lazzarin e Abbate. Al centro del testo c’è innanzitutto l’energia. Anche Serena Brancale punta sul concetto di “Carpe Diem“, raccontando di aver voluto esprimere al pubblico la sua nuova attitudine di vita, volta al “vivere bene le cose” dopo tanti anni di studio e di infiniti esperimenti musicali. “Ritorno al Festival con il brano giusto“, afferma la cantante, che ormai da un po’ ha abbandonato l’onda jazz a cui era affezionata.

Olly, chi è il vincitore di Sanremo 2025? La dedica ai fan su Instagram e la foto ironica/ "Grazie a tutti"

Video ufficiale Anema e Core di Serena Brancale e significato testo: una nuova attitudine alla vita

Guardando il video di Serena Brancale su YouTube, si capisce subito che la canzone “Anima e Core” ha voluto comunicare tre cose: spensieratezza, maturità e una piccola dose di incoscienza. Il tutto è ambientato al mare d’inverno, dove la cantante sfreccia con la sua macchina rossa e ogni tanto balla sugli scogli. Chicca non da poco, nel video è presente anche il suo compagno pugile Dario Morello: i due si guardano e poi finiscono per brindare e festeggiare con amici in un locale in riva al mare.

Video Battito e significato testo canzone Fedez, Sanremo 2025/ Amore e odio, la lotta contro la depressione

Video Anema e Core di Serena Brancale: rivedi l’esibizione a Sanremo 2025