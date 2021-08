Video/ Antonella Palmisano medaglia d’oro nella 20 km di marcia, Olimpiadi Tokyo 2020

Antonella Palmisano ha vinto la medaglia d’oro nella 20 km di marcia femminile alle Olimpiadi Tokyo 2020, nuovo trionfo per la marcia italiana dopo quello ottenuto ieri da Massimo Stano nella medesima gara al maschile e nel video sotto potrete vedere il suo arrivo. Tante volte la marcia ci ha regalato gioie alle Olimpiadi, ma una simile doppietta è qualcosa di storico e Antonella Palmisano ha pure firmato la medaglia numero 36 per l’Italia alle Olimpiadi Tokyo 2020, record storico assoluto eguagliato. Inoltre questo è l’ottavo oro complessivo e il quarto per l’atletica leggera, un dato che era difficile anche solo da sognare per uno sport da anni in difficoltà, compreso il settore della marcia che sembrava essersi impoverito ed è invece tornato a farci felici. La gara di Antonella Palmisano ha rasentato la perfezione, una 20 km di marcia nella quale la pugliese ha staccato tutte le avversarie, per di più con una tecnica impeccabile. Mentre per le inseguitrici fioccavano le proposte di squalifica, Antonella Palmisano volava in testa senza alcuna ammonizione. Infine, il trionfo dell’azzurra è arrivato in 1h29’12”, con un vantaggio di 25” sul secondo posto della colombiana Sandra Lorena Arenas e 45” sulla cinese Liu Hong, terza e bronzo.

Risultati Atletica/ Olimpiadi Tokyo 2020, diretta: Italia 4x400, è record e finale!

VIDEO ANTONELLA PALMISANO, MEDAGLIA D’ORO 20 KM MARCIA FEMMINILE

Antonella Palmisano, che nella propria carriera vantava un bronzo europeo e uno mondiale e dunque già da anni è ai vertici della marcia (anche se naturalmente l’oro olimpico va ben oltre ogni altro successo), è la prima medaglia d’oro femminile olimpica del tacco e punta italiano. Tra le donne infatti in passato avevamo ottenuto l’argento di Betty Perrone nella allora 10 km di Atlanta 1996 e il bronzo nella 20 km di Elisa Rigaudo a Pechino 2008. Per la marcia tricolore, uomini compresi, è il decimo titolo (sui 23 complessivi della storia dell’atletica leggera italiana ai Giochi) e la diciannovesima medaglia su 64. L’Italia ora si trova al terzo posto del medagliere dell’atletica alle Olimpiadi di Tokyo 2020 dopo Stati Uniti e Polonia, con medaglie inedite come Marcell Jacobs nei 100 metri, ma anche con la riscoperta della “miniera” della marcia. Valentina Trapletti finisce diciottesima a 4’00” ed Eleonora Giorgi cinquantaduesima, per onor di firma, a 17’24” dalla compagna di squadra Antonella Palmisano, ma ha voluto comunque chiudere una 20 km di marcia femminile che entra nella storia dello sport italiano.

RISULTATI KARATE/ Olimpiadi Tokyo 2020 diretta live: Busà in semifinale, Kiyuna d'oro

CLICCA QUI PER IL VIDEO DELL’ARRIVO DI ANTONELLA PALMISANO NELLA 20 KM DI MARCIA FEMMINILE

LEGGI ANCHE:

DIRETTA/ Svezia Canada femminile (risultato 0-0) streaming video tv: si comincia!

© RIPRODUZIONE RISERVATA