Video/ Apoel Siviglia (1-0): gol e highlights, vittoria platonica dei ciprioti

Sfida solo platonica a Nicosia, che analizziamo nel video Apoel Siviglia: già primo nel girone e qualificato il Siviglia, così come l’Apoel che aveva già blindato il secondo posto grazie al doppio confronto favorevole contro gli azeri del Qarabag. Ne è risultata una sfida comunque piacevole, giocata a visto aperto dalle due squadre: nel primo tempo la prima grande occasione da gol della ripresa ce l’hanno i ciprioti al 18′, con Savic che lascia rimbalzare un pallone invitante in area, concludendo con una gran botta che non inquadra però lo specchio della porta. Molto pericoloso al 26′ Mousa Al-Tamari che si rende pericoloso con una rasoiata bassa che trova però il gran riflesso di Bono, che salva la porta del Siviglia. CLICCA QUI PER IL VIDEO APOEL SIVIGLIA

VIDEO APOEL SIVIGLIA: IL SECONDO TEMPO

Gli andalusi sono poco concreti in avanti, ma il match sale di tono nella ripresa, diventando anche nervoso con le ammonizioni di Gudelj, Lopes ed Escudero nel Siviglia e Ioannou nell’Apoel. Il Siviglia ha la grande chance per il vantaggio al 12′, con un rigore che Dabbur (che aveva preso il posto di Chicharito Hernandez all’intervallo) si è fatto parare dal portiere avversario Belec. L’Apoel incassa il regalo e passa in vantaggio al 16′: Vujadin Savic stacca bene su cross da calcio d’angolo e di testa porta in vantaggio i suoi. Finale di partita con José Mena e Oliver Torres che vanno vicini al pari per il Siviglia, ma l’Apoel resiste e chiude la fase a gironi contro una vittoria di prestigio, contro una formazione che dal 2006 a oggi ha comunque conquistato per ben 5 volte l’Europa League ed è sempre considerata una delle regine della competizione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA