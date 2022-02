Video “Apri tutte le porte” Gianni Morandi/ Canzone Sanremo 2022: terza classificata!

Il video della canzone “Apri tutte le porte” di Gianni Morandi conquista il podio di Sanremo 2022: si piazza terzo in classifica!

Un grande risultato per Gianni Morandi con la sua canzone “Apri tutte le porte” (clicca qui sotto per vedere il video): si piazza al terzo posto della Classifica finale di Sanremo 2022 dietro a Elisa e ai vincitori di Sanremo 2022 Mahmood e Blanco. Il brano “Apri tutte le porte”, confezionato appositamente per Gianni Morandi dall’amico Jovanotti, ha sancito il suo ritorno al Festival di Sanremo 2022. Nonostante faccia parte della ‘vecchia guardia’, nel corso delle sue esibizioni il buon Gianni Morandi non è riuscito a nascondere la forte emozione su uno dei principali palcoscenici d’Italia.

Apri tutte le porte, testo e significato canzone Gianni Morandi/ "Ero malinconico..."

“Apri tutte le porte”, disponibile ovunque in video streaming, in digitale ed in radio, distribuita da Sony, ha avuto un trend strepitoso sin dalle prime battute. Complice la freschezza che emana ed il mix esplosivo realizzato da Jovanotti, la canzone “Apri tutte le porte” alla vigilia della seconda esibizione sanremese volava spedito già verso il podio della classifica Earone relativa alle canzoni presentate durante Sanremo 2022, piazzandosi in quinta posizione con un punteggio di 9800.7, 205 passaggi su 90 emittenti. Prima di Gianni Morandi solo Achille Lauro, La Rappresentante di Lista, Elisa e la coppia formata da Mahmood e Blanco. Alle sue spalle, amati artisti del calibro di Emma.

PREMIO LUCIO DALLA SANREMO 2022/ Gianni Morandi ha vinto per Sala Stampa Radio-TV-Web

Video canzone “Apri tutte le porte” di Gianni Morandi a Sanremo 2022: tradito dall’emozione

La canzone “Apri tutte le porte” è una vera e propria esplosione di energia. Durante il suo esordio, Gianni Morandi, pur essendo un veterano, si è fatto cogliere inevitabilmente dalla grande emozione sebbene poi sia riuscito a sciogliersi ed a seguire il ritmo incalzante del pezzo che regala un ritornello che lo porterà sicuramente molto lontano! L’emozione ha così ben presto lasciato il posto alla grinta, quella che lo ha dominato anche nelle performance successive.

Gianni Morandi finale Sanremo 2022/ "Apri tutte le porte" conquisterà il Festival?

Ad accompagnare Gianni Morandi in questo turbinio di emozioni, l’immancabile moglie Anna che si è commossa dietro le quinte. E’ stato lo stesso Gianni Morandi a svelarlo durante un’intervista a Radio Italia: “Quando sono entrato, non mi aspettavo l’applauso così caldo, per un attimo mi è passata tutta la vita davanti agli occhi, ero su uno dei palcoscenici più importanti al mondo, mi sono commosso, poi è iniziata la canzone e sono partito”. Ovviamente la versione radiofonica permette di poter cogliere tutte le sfumature della canzone “Apri tutte le porte”, senza sbavature dettate dall’emozione. Il video ufficiale della canzone poi, è tutto da gustare! Ed anche qui non poteva mancare la presenza della sua amata Anna.

Sanremo 2022, rivedi il video della canzone “Apri tutte le porte” di Gianni Morandi





© RIPRODUZIONE RISERVATA