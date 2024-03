Video/ Arezzo Ancona (3-0) gol e highlights: Sebastiani cala il tris nel recupero! (Serie C, 2 marzo 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI AREZZO ANCONA: LA SINTESI

Allo Stadio Euronics-Città di Arezzo l’Arezzo supera l’Ancona per 3 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli ospiti guidati dal tecnico Colavitto sembrano cominciare bene la sfida affacciandosi pericolosamente in attacco subito al 10′ con una conclusione di Prezioso parata in corner da Trombini. I minuti scorrono sul cronometro ed i padroni di casa allenati da mister Indiani crescono riuscendo a passare in vantaggio al 27′ grazie alla rete messa a segno da Gaddini.

I marchigiani si vedono annullare un gol per fuorigioco con Spagnoli al 31′ e subiscono invece il gol del raddoppio trovato da Guccione al 32′. Nel secondo tempo il copione non sembra cambiare rispetto a quanto ammirato in precedenza e così gli amaranto insistono sparando largo con il solito Gaddini al 52′. Nell’ultima parte dell’incontro c’è spazio pure per il tris definitivo firmato da Sebastiani nel recupero al 90’+2′, raccogliendo la sfera restpinta da Perucchini su un tiro di Pattarello.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Davide Gandino, proveniente dalla sezione di Alessandria, ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Damiani da un lato, Cella, Cioffi e Mondonico dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo ventinovesimo turno di campionato permettono all’Arezzo di salire a quota 38 nella classifica del girone B della Serie C mentre l’Ancona non si muove, rimanendo ferma a 30 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI AREZZO ANCONA: IL TABELLINO

Arezzo-Ancona 3 a 0 (p.t. 2-0)

Reti: 27′ Gaddini(Ar); 32′ Guccione(Ar); 90’+2′ Sebastiani(Ar).

AREZZO (4-2-3-1) – Trombini; Donati, Lazzarini, Chiosa, Coccia; Damiani, Shaka Mawuli; Pattarello, Guccione, Gaddini; Gucci. A disposizione: Borra, Ermini, Montini, Bianchi, Settembrini, Renzi, Catanese, Castiglia, Foglia, Sebastiani. All.: Indiani.

ANCONA (3-5-2) – Perucchini; Mondonico, Cella, Pasini; Clemente, Prezioso, Basso, Gatto, Agyemang; Giampaolo, Spagnoli. A disposizione: Vitali, Braghetti, Martina, Energe, Cioffi, Marenco, D’Eramo, Radicchio, Barnabà, Vogiatzis, Moretti. All.: Colavitto.

Arbitro: Davide Gandino (sezione di Alessandria).

Ammoniti: 50′ Cella(An); 67′ Cioffi(An); 74′ Damiani(Ar); 76′ Mondonico(An).

