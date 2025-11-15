Video Arezzo Bra che racconta la sfida valevole per il girone B di Lega Pro. Cronaca, azioni migliori e gol della sfida.
VIDEO AREZZO BRA: CAPOLISTA!
Video Arezzo Bra che termina con il risultato finale di 2-1. Ad andare in rete per i padroni di casa Pattarello e Cianci. Per il Bra rete firmata da Baldini. Il primo tempo si apre con la rete dopo appena nove minuti con il calcio di rigore di Pattarello. Conclusione centrale forte che inganna il portiere e porta il vantaggio i suoi. Primo tempo privo di emozioni con la seconda frazione che si apre con la rete di Cianci su colpo di testa che permette ai suoi di firmare il doppio vantaggio. Il Bra reagisce al minuto 65 con la rete sul calcio di rigore di Baldini.
L’ex Cittadella non sbaglia dal dischetto e riapre la partita. Forcing nel finale ma non basta con la vittoria dei granata. Nel finale occasioni per Tavernelli e Cianci che graziano il portiere avversario. Dopo 90 minuti finisce la partita con la vittoria per granata, sul fischio del signor Madonia della sezione di Palermo. Tre punti che portano in testa alla classifica l’Arezzo a quota 35. Nessun punto per il Bra che rimane a quota 10, in piena corsa play out.