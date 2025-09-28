Video Arezzo Carpi (risultato finale 3-1) gol e highlights della gara valida per la settima giornata del girone B della Serie C 2025/2026.
VIDEO AREZZO CARPI, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI
Allo Stadio Città di Arezzo l’Arezzo si aggiudica la vittoria sconfiggendo per 3 a 1 il Carpi. Nel primo tempo i biancorossi sembrano partire alla grande considerando che riescono a spezzare l’equilibrio iniziale già intorno all’11’ quando l’errore commesso da Venturi e Guccione spiana appunto la strada al gol del vantaggio siglato da Sall, autore di un colpo di testa vincente raccogliendo la sfera che aveva sbattuto contro il palo per merito di Rosetti.
Gli amaranto rimangono compatti e la loro reazione si traduce presto nella rete del pareggio segnata al 23′ da Renzi, bravo a capitalizzare su suggerimento di Pattarello. I toscani tornano a farsi vedere di nuovo al 35′ con Sall sebbene corrano anche diversi rischi sulle occasioni non sfruttate a dovere al 38′ da Pattarello, al 40′ da Guccione ed al 42′ da Renzi.
Nel secondo tempo, precisamente al 50′, la squadra allenata da mister Bucchi completa la rimonta con il gol di Tavernelli, spettacolare nell’insaccare la sfera con un destro a giro. Gli emiliani non fanno quindi altrettanto al 53′ con Verza, subentrato da qualche istante.
Nel finale ancora Tavernelli sfiora la doppietta al 75′ e ci pensa al 90’+5′ Varela Djamanca a chiudere i conti col tris definitivo su assist di Cianci. Questa sconfitta incolla il Carpi a quota 8 nella graduatoria del girone B. Il successo conquistato nella settima giornata della stagione 2025/2026 conferma invece l’Arezzo in vetta alla classifica con i suoi attuali 18 punti, al pari del Ravenna.