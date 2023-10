VIDEO/ Arezzo Cesena (risultato 0-2) gol e highlights: romagnoli inarrestabili! (Serie C, 10 ottobre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS AREZZO CESENA: LA PARTITA

Il Cesena prosegue nel suo filotto di vittorie vincendo anche ad Arezzo. Al 7′ prima conclusione a rete di Settembrini da fuori, pallone alto. Al 16′ anche Adamo ci prova dalla distanza, ma senza fortuna. Tegola per il Cesena al 20′, David prende il posto dell’infortunato Pierozzi, mentre al 24′ Prestia riceve il primo cartellino giallo della partita. Vengono ammoniti anche Adamo e David con il gioco che si fa più duro nella fase centrale del primo tempo. Al 36′ mischia in area toscana ma il Cesena non ne approfitta, quindi arriva un altro cartellino giallo per Mawuli. Al 41′ proteste del Cesena per un presunto fallo di mano dei toscani su incursione di Gucci in area, l’arbitro lascia proseguire. 2′ di recupero e ammonizione anche per Settembrini, il nervosismo ha prevalso prima dell’intervallo con le due squadre che vanno al riposo ancora sullo 0-0.

Il Cesena inizia il secondo tempo con Bumbu in campo al posto di Berti, viene ammonito Gucci quindi i romagnoli all’11’ operano ancora un cambio con Kargbo che subentra a Shpendi. Subito dopo incursione di Bumbu con la difesa aretina che chiude in corner, poi Pisseri lascia sfilare una conclusione dalla distanza di Muwuli. Al 17′ Cesena in vantaggio: decisivi i nuovi entrati, passaggio filtrante di Kargbo per Bumbu che infila Trombini per lo 0-1. Al 27‘ l’Arezzo resta in dieci uomini con Settembrini espulso dopo un fallo in area cesenate. In superiorità numerica il Cesena riesce a gestire al meglio il vantaggio e al 37′ arriva il gol che chiude la partita. Il definitivo 0-2 viene firmato da Ciofi, che insacca di testa sfruttando un cross perfettamente pennellato da David. Dopo 4′ di recupero arriva il triplice fischio finale, vittoria che riporta il Cesena al secondo posto nel girone B, a -3 dalla Torres capolista, l’Arezzo resta decimo a metà classifica.

IL TABELLINO DELLA PARTITA: AREZZO CESENA 0-2

Marcatori: 62′ Bumbu; 82′ Ciofi

AREZZO (4-3-3): Trombini; Renzi (80′ Poggesi), Risaliti, Chiosa, Coccia; Settembrini, Mawuli (80′ Foglia), Bianchi (64′ Damiani); Pattarello (80′ Guccione), Gucci, Iori (64′ Gaddini). All.: P. Indiani.

CESENA (3-4-4-2): Pisseri; Ciofi, Prestia, Silvestri; Pierozzi (19′ David), Varone (84′ Francesconi), De Rose, Adamo; Berti (46′ Bumbu); Shpendi (55′ Kargbo), Corazza (84′ Chiarello). All.: D. Toscano.

Arbitro: Scarpa (Collegno)

Ammoniti: Prestia, Varone, Vettori, Toscano, David, Mawuli, Settembrini, Gucci e Coccia

