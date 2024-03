Video/ Arezzo Fermana (2-0) gol e highlights: gol di Catanese e Gucci, marcia da play-off (Serie C, 24 marzo)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS AREZZO FERMANA (2-0): LA PARTITA

Terza vittoria consecutiva per l’Arezzo che continua la sua corsa play-off grazie al 2-0 rifilato alla Fermana tra le mura amiche: la formazione di Paolo Indiani regola con un gol per tempo il fanalino di coda del girone B della Serie C anche se la gara è stata molto più aperta di quanto il risultato finale non lasci immaginare. Infatti, pur rispettando le previsioni della vigilia, la vittoria dei toscani è stata agevolata dai tanti errori di mira dei gialloblù di Andrea Mosconi che, una volta andati sotto, non sono più riusciti a risalire la china incassando l’ennesimo KO di una stagione che sta volgendo al termine con l’addio alla categoria. Eppure il match era stato approcciato bene dai marchigiani, ben messi in campo e pure pericolosi…

…ma già la mancata espulsione di Fort all’11’ (solo ‘giallo’ per lui) e il palo di Gaddini non lasciava presagire bene. Dopo una bella parata di Trombini su Giovino e un errore del numero 10 della Fermana, ecco che Catanese puniva gli ospiti facendo 1-0 al 29′; la prima frazione si chiudeva con altre due chance gialloblù per il pareggio sciupate da Sorrentino. Nella ripresa erano a sorpresa i padroni di casa a effettuare subito due cambi: la musica cambiava e dopo un’occasione per Montini è Gucci a sfruttare una uscita a vuoto del numero uno ospite Borghetto e insaccare la palla del 2-0 che chiudeva la contesa già al 71′. Nel finale gli amaranto andavano pure vicini al tris contro un avversario sfiduciato: l’Arezzo sale così a quota 47 al settimo posto e continua la scalata play-off alla ricerca di un posto al sole; perde ancora la Fermana, oramai all’ultima spiaggia e, sempre ultima a 22 punti, vede allontanarsi le residue chance di salvezza.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS AREZZO FERMANA (2-0): IL TABELLINO

AREZZO: Trombini, Donati (dal 1′ st Coccia), Masetti (dall’11′ st Lazzarini, Risaliti (dal 36′ st Chiosa), Montini, Damiani (dal 1′ st Eklu), Catanese, Pattarello, Guccione (dal 29′ st Foglia), Gaddini, Gucci. A disposizione: Borra, Ermini, Castiglia, Renzi, Sebastiani, Settembrini. Allenatore: Paolo Indiani.

FERMANA: Borghetto, Heinz, Fort (dal 31′ pt Carosso), Santi, Niang (dal 18′ st Petrelli), Malaccari (dal 36′ st Gianelli), Scorza, Misuraca, Petrungaro (dal 36′ st Condello), Sorrentino, Giovinco (dal 18′ st Marcandella). A disposizione: Furlanetto, Cicero, De Santis, Giandonato, Locanto, Pistolesi, Spedalieri. Allenatore: Andrea Mosconi.

Ammoniti: Catanese (A), Masetti (A), Fort (F), Niang (F).

Reti: 30′ pt Catanese (A), 26′ st Gucci (A).

