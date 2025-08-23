Video Arezzo Forlì (risultato finale 1-0) gol e highlights della gara valida per la prima giornata del girone B della Serie C 2025/2026.
VIDEO AREZZO FORLI’, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI
Presso l’impianto denominato Stadio Città di Arezzo è l’Arezzo ad avere la meglio di misura sul Forlì vincendo appunto per 1 a 0. Nel primo tempo gli amaranto tentano di prendere immediatamente in mano le redini dell’incontro e vanno alla conclusione al 16′ di testa con Gilli, incappando però nella parata in calcio d’angolo dell’estremo difensore Martelli.
Nemmeno Pattarello riesce a fare di meglio nello stesso modo verso il 29′. Sul fronte opposto Macrì non inquadra per poco il bersaglio al 33′ ed un paio di minuti più tardi l’FVS consente all’arbitro di rivedere un presunto fallo da cartellino rosso di Chiosa senza poi nemmeno ammonire lo stesso giocatore.
Nel secondo tempo i toscani tornano ad assumere il comando delle operazioni sin dalle battute iniziali. E’ infatti Tavernelli, agevolato da una serei di rimpalli favorevoli, a sbloccare il punteggio firmando il gol del vantaggio al 50′. Nel finale i biancorossi ci provano con Petrelli al 56′ e tirano un sospiro di sollievo quando Martelli salva poi su Pattarello al 61′.
Il giallo mostrato a Scorza al 61′ non diventa un rosso sebbene il Cavallino richieda l’intervento dell’FVS e lo stesso succederà pure nel finale al 90’+4′ con Manuzzi ma prima quest’ultimo chiama alla parata Venturi all’81’ oltre a cogliere un palo all’89’.
Nel recupero Venturi si dimostra insuperabile pure per Petrelli al 90’+2′. I tre punti guadagnati spingono subito l’Arezzo a quota 3 nella classifica del girone B di Serie C. La sconfitta non permette invece al Forlì di muoversi nella graduatoria della stagione 2025/2026.