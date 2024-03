Video/ Arezzo Juventus U23 (0-1) gol e highlights: gol di Guerra al 28′, toscani spreconi (Serie C, 30 marzo)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS AREZZO JUVENTUS U23 (0-1): LA PARTITA

La Juventus U23 Next Gen ferma la corsa dell’Arezzo vincendo in trasferta grazie a un lampo di Guerra nel primo tempo: basta un gol di Guerra nel primo tempo ai bianconeri di Massimo Brambilla per strappare tre punti importanti al “Città di Arezzo” e avvicinare in classifica proprio gli avversari. La sfida tra l’undici allenato da Paolo Indiani e i torinesi è stata gara viva e aperta fino alla fine con tante occasioni da rete da una parte e dall’altra e l’impressione che anche un altro risultato avrebbe fotografato bene l’andamento dei 90′: avvio veemente degli aretini che sfioravano subito il gol due volte con Gucci (la seconda è un errore abbastanza clamoroso). Poi al 18′ ecco il primo miracolo del pomeriggio del portiere ospite Daffara su Gaddini e poi un errore della retroguardia di casa apriva le porte al bomber Guerra per il vantaggio juventino al 28′.

Sarà il gol-partita anche se fino al 90′ non mancheranno i colpi di scena: la ripresa si apriva col neo entrato Cerri vicino al raddoppio, poi era Gucci a rendersi ancora pericoloso e il portiere amaranto Trombini a dire di no al bis di Guerra (65′). Ma il meglio, si fa per dire, doveva venire: al 69′ Gucci, solo davanti a Daffara, lo superava in pallonetto ma la traversa salvava i bianconeri; poi un’occasione a testa per Turicchia e per il pari di Guccione prima che nel recupero Daffara in versione Superman negasse a Gucci l’1-1 davanti alla porta. Era l’ultima emozione: la Juventus Next Gen sale a quota 45 al nono posto e riduce a -2 il distacco da un Arezzo che resta a 47 punti e chiude la striscia di vittorie, perdendo pure la chance di soffiare al Pescara il sesto posto in chiave play-off.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS AREZZO JUVENTUS U23 (0-1): IL TABELLINO

AREZZO: Trombini Donati (28′ st Renzi), Lazzarini, Polvani, Coccia (28′ st Sebastiani), Catanese (18′ st Mawuli), M. Damiani (38′ st Settembrini), Pattarello, Guccione, Gaddini (28′ st Ekuban), Gucci. A disposizione: Borra, Ermini, Montini, Risaliti, Chiosa, Castiglia, Foglia, Masetti. Allenatore: Paolo Indiani.

JUVENTUS NEXT GEN: Daffara, Savona, Stivanello, Muharemovic (27′ pt Turicchia), Comenencia (32′ st Perotti), Salifou, S. Damiani, Rouhi, Anghele’ (1′ st Cerri), Hasa, Guerra (40′ st Iocolano). A disposizione: Scaglia, Fuscaldo, De Jesus Gomes, Mbangula Tshifunda, Mulazzi, Palumbo, Mancini, Bonetti. Allenatore: Massimo Brambilla.

Ammoniti: Catanese (A), Salifou (J), Polvani (A), Perotti (J).

Reti: 28′ Guerra (J).

