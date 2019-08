Video/ Arezzo Lecco (3-1): highlights e gol, gli amaranto aprono bene (Serie C)

Ecco il dettaglio del video di Arezzo Lecco, partita terminata 3-1 nella prima giornata del campionato di Serie C 2019-2020 (girone A). Dominio quasi assoluto per gli amaranto nell’esordio davanti al suo pubblico, contro un Lecco che sperava in qualcosa di meglio per il suo ritorno in terza divisione ma, a conti fatti, ha saputo sfoderare l’orgoglio solo nel secondo tempo. Quando ormai però la frittata era fatta per i blucelesti, visto che i toscani nella prima frazione di gioco hanno letteralmente spadroneggiato, sfruttando anche i clamorosi svarioni della difesa avversaria. Che sbaglia già al 3′, con un patatrac tra il portiere Bacci e Merli Sala e Malgrati che permette a Borghini di siglare comodamente il vantaggio. Al 10′ è invece Cutolo a sfruttare uno sciagurato retropassaggio di Segato, per Bacci non c’è nulla da fare. CLICCA QUI PER IL VIDEO DI AREZZO LECCO

VIDEO AREZZO LECCO: IL SECONDO TEMPO

Il portiere lecchese deve dire di no a Cutolo al quarto d’ora, ma al 27′ non può nulla su Rolando, che realizza il 3-0 inserendosi su un cross dalla destra. Lecco tramortito e che rischia di affondare del tutto: il poker aretino viene annullato, poi nella ripresa il tecnico Gaburro cambia tutto, con Magonara, Migliorini, Scaccabarozzi, D’Anna, Maffei che vengono sostituiti rispettivamente da Vignati, Giudici, Nacci, Chinellato e Marchesi. Il Lecco riesce a produrre una fiammata che al 12′ porta al gol della bandiera di uno dei nuovi entrati, Marchesi, bravo a sfruttare un cross di Giudici. L’Arezzo comunque è in pieno controllo della partita e passa la mezz’ora finale del match a far scorrere essenzialmente il tempo: tanto basta alla squadra di Di Donato per festeggiare meritatamente i primi tre punti nel nuovo campionato di Serie C.

