Video/ Arezzo Novara (3-1): highlights e gol, doppietta risolutiva di Cutolo

È arrivato il momento di dare un’occhiata al video con gli highlights e i gol di Arezzo Novara 3-1, partita che ha chiuso il programma della sedicesima giornata di Serie C girone A. Vittoria meritata per gli aretini che sin dai primi minuti di gioco hanno preso in mano l’iniziativa proponendosi dalle parti di Marchegiani con Caso, Foglia e Gori che tentano di espugnare il fortino dei gaudenziani senza successo. Nella ripresa, in maniera praticamente casuale, la formazione di Banchieri sblocca la contesa con il guizzo di Sbraga che lascia sul posto i difensori avversari e batte Pissardo. Gli uomini di Di Donato, consapevoli della loro forza e di essere superiori al Novara, non si perdono d’animo e nel giro di pochi minuti pareggiano i conti con la conclusione vincente di Corrado (classe 2000). Gli ospiti si disuniscono e concedono troppi spazi agli attaccanti della compagine toscana che nel finale si procura ben due calci di rigore: Sbraga – al netto del gol segnato ha fatto solo danni in fase difensiva – butta giù uno scatenato Caso all’interno dell’area, l’arbitro Perenzoni indica il dischetto e dagli undici metri Cutolo trafigge il figlio d’arte. Il duello tra i due si rinnoverà nel recupero quando Bianchi aggancia Gori, altro penalty per l’Arezzo e il numero 10 fa doppietta con un pallonetto beffardo. Alla fine i tre punti sono andati alla squadra che ha giocato meglio e ha espresso un calcio più bello, ed è giusto così.

LE DICHIARAZIONI

Autore di una doppietta, inevitabile strappare qualche dichiarazione ad Aniello Cutolo: “Sapevamo che la gara di stasera sarebbe stata un banco di prova fondamentale, il Novara è una squadra che sta attraversando un gran momento di forma, noi volevamo dare continuità ai nostri risultati e abbiamo compiuto un grosso passo in avanti. A inizio campionato eravamo un po’ in difficoltà ma pian piano stiamo emergendo e da qui in avanti ci toglieremo altre soddisfazioni”. Il tecnico dell’Arezzo, Daniele Di Donato, non nasconde la soddisfazione per il successo maturato davanti ai suoi tifosi: “Avevamo preparato questa partita nei minimi dettagli per strappare un risultato importante e ci siamo riusciti, a ulteriore conferma dei progressi compiuti nelle ultime settimane. Mi ha colpito la scioltezza con cui abbiamo fatto girare palla e la cattiveria con la quale abbiamo pressato gli avversari. Siamo sulla strada giusta, avanti così”. Nonostante la delusione per il KO l’allenatore del Novara, Simone Banchieri, non si sottrae ai microfoni di Rai Sport: “Siamo andati in vantaggio ma abbiamo commesso qualche errore di troppo nella gestione del risultato, sui tre gol subiti dovevamo essere molto più attenti in fase difensiva, non abbiamo sfruttato l’occasione di riportarci in vantaggio e i due rigori contro ci hanno condannato. Spiace per il risultato, la prestazione dei ragazzi c’è stata, siamo arrabbiati e amareggiati per il verdetto del campo”.

CLICCA QUI PER IL VIDEO CON GLI HIGHLIGHTS E I GOL DI AREZZO NOVARA 3-1 (da elevensports.it)



© RIPRODUZIONE RISERVATA