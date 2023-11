Video/ Arezzo Pineto (1-2) gol e highlights: Volpicelli sigla in pieno recupero (12 novembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS AREZZO PINETO: LA SINTESI

Colpo esterno del Pineto in casa dell’Arezzo grazie alla rete siglata da Volpicelli all’ultimo minuto di gara. Andiamo a ripercorrere le fasi salienti della gara. Occasione per Volpicelli che conclude debolmente. Settembrini ci prova su punizione, palla sulla barriera. Guccione per Foglia, conclusione che termina fuori. Evangelisti ferma con un fallo Pattarello in area, calcio di rigore a favore dell’Arezzo! Batte Guccione che si fa parare il tiro da Tonti! Sulla respinta di Tonti, calcia Guccione che trova la seconda respinta dell’estremo difensore! Settembrini da corner prende il palo esterno! Termina la prima frazione di gara.

DIRETTA/ Arezzo Pineto (risultato finale 1-2): la decide Volpicelli (Serie C, 12 novembre 2023)

Volpicelli lancia Chakir, grande chiusura di Masetti. Chakir! La sblocca il Pineto! Volpicelli in mezzo, Ingrosso allunga la sfera per Chakir che trova un destro al volo di pregevole fattura che supera Borra. La riprende subito l’Arezzo! Pattarello in mezzo per Gucci che da solo in area non sbaglia. Bella conclusione di Gucci, Ingrosso respinge. Segnalati quattro minuti di recupero. Rete del Pineto all’ultimo minuto di recupero! Volpicelli parte in contropiede e supera Borra con un bellissimo gol. Termina il match.

IL TABELLINO DI AREZZO PINETO

AREZZO (4312): 22 Borra; 2 Montini (47′ st 23 Poggesi), 25 Masetti, 4 Risaliti, 27 Coccia; 18 Damiani, 24 F.Foglia (36′ st 5 Bianchi), 8 Settembrini; 10 Pattarello (36′ st 19 Iori), 26 Crisafi (21′ st 28 Gucci), 7 Guccione (21′ st 21 Castiglia).

A disposizione: 12 Ermini, 31 Landucci, 9 Kozak, 11 Gaddini, 13 Chiosa, 17 Lazzarini, 20 Zona.

Allenatore: Paolo Indiani.

Indisponibili: Polvani, Renzi. Squalificati: Mawuli. Diffidati: Settembrini.

PINETO (4312): 22 Tonti; 24 Evangelisti (13′ st 28 Ingrosso), 30 Villa, 23 De Santis, 70 Teraschi (23′ st 11 Njambe); 8 Germinario (23′ st 27 Baggi), 6 Amadio, 77 M.Foglia (38′ st 20 Della Quercia); 7 Volpicelli; 9 Gambale (13′ st 21 Lombardi), 29 Chakir.

A disposizione: 1 Mercorelli, 36 Grilli, 4 Di Filippo, 14 Marafini, 17 Ruggiero, 19 Borsoi, 32 Macario.

Allenatore: Daniele Amaolo.

ARBITRO: Gabriele Totaro di Lecce (Salvatore Nicosia di Saronno – Marco Roncari di Vicenza). Quarto ufficiale: Leonardo Di Mario di Ciampino.

NOTE: Ammoniti: pt 24′ Villa, 33′ De Santis, 41′ Germinario; st 21′ Ingrosso, 35′ Pattarello, 41′ Coccia. Angoli: 2-2. Recupero tempi: 1′ e 4′

RETI: st 29′ Chakir, 32′ Gucci, 49′ Volpicelli

