Video/ Arezzo Pisa (2-3) highlights e gol. Show pisano in trasferta (Serie C)

Partita davvero avvincente quella che si è giocata ieri sera al Città di Arezzo, tra Arezzo e Pisa, che ha visto al triplice fischio finale pure il successo dei nerazzurri col risultato di 2-3. Come emerge nel video di Arezzo Pisa, la partita di andata per la 2^ fase nazionale dei play off di Serie C ha visto entrambe le squadre subito aggressive: già al 12’ minuto sono i pisani a trovare la rete del vantaggio con Marconi, ma l’arbitro non fischia il duplice fischio prima che il risultato non venga portato in parità da Cutolo. E’ poi nel secondo tempo che succede di tutto e già al 47’ è Brunori a portare in vantaggio l’Arezzo, ma il Pisa non fa attendere troppo la sua risposta: prima col rigore di Marconi e poi con la rete di Di Quinzio i nerazzurri tornano a respirare. Sul finale i padroni di casa fanno di tutto per trovare al meno il pareggio ma pur dopo il rigore fallito di Cutolo, pare impossibile penetrare nella difesa avversaria. Il triplice fischio finale stabilisce la vittoria nerazzurra: non sarà facile per gli amaranto ora trovare il pass per la prossima fase dei play off di Serie C.

IL TABELLINO

Arezzo – Pisa 2-3

Arezzo (4-3-1-2): Pelagotti; Sala, Pelagatti, Pinto, Luciani; Serrotti, Foglia, Buglio; Belloni; Cutolo (76′ Rolando), Brunori. All. Dal Canto

Pisa (4-3-1-2): Gori; Lisi, Meroni, Benedetti, Birindelli (78′ Liotti); Di Quinzio, Gucher, De Vitis; Minesso (63′ Izzillo); Masucci (71′ Moscardelli), Marconi (71′ Pesenti). All. D’Angelo

Reti: 12′ Marconi (P), 35′ Cutolo (A), 47′ Brunori (A), 52′ Marconi (P) rig., 58′ Di Quinzio (P)

Ammoniti: Sala (A), Meroni (P), Birindelli (P), Di Quinzio (P)

Note: arbitro Michele Camplone; angoli 4-4 (1-2); recupero 0 e 3′; al 70′ Gori (P) para il rigore a Cutolo (A)

VIDEO AREZZO PISA, HIGHLIGHTS E GOL





