VIDEO AREZZO TORRES, GOL E HIGHLIGHTS

Allo Stadio Città di Arezzo la Torres fa suo il successo in casa dell’Arezzo vincendo per 1 a 0. Nel primo tempo i rossoblu provano immediatamente ad imporsi tramite un colpo di testa insidioso di Zecca parato senza troppi problemi da Trombini già al 7′.

Il Cavallino si salva quindi al 12′ quando Renzi, da calcio d’angolo, devia la palla contro la traversa della sua porta, forse con un tocco decisivo dell’estremo diensore Trombini che tiene così il punteggio in parità, ma si disperano al 29′ sulla rete di Shaka Mawuli annullata per fuorigioco oltre a sparare largo con Pattarello al 34′.

I sardi spezzano invece l’equilibrio al 45’+1′ grazie a Guiebre, protagonista di una bella azione vincente in solitaria. Nel secondo tempo i toscani provano a combinare qualcosa disturbando Zaccagno con Gilli all’ora di gioco sugli sviluppi di un calcio di punizione. Nel finale la squadra del tecnico Alfonso Greco non trova il raddoppio nè al 64′ con Giorico nè al 73′ con Capello. Inutile lo spunto di Ravasio per gli amaranto all’85’.

VIDEO AREZZO TORRES: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS