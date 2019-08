Video/ Arezzo-Turris (1-0): gol e highlights, gli aretini al 2^ turno di Coppa Italia

Diamo un’occhiata al video con i gol e gli highlights di Arezzo-Turris 1-0, partita valevole per il primo turno di Coppa Italia 2019-20. Passano gli aretini anche se di misura, la differenza di categoria tra le due squadre non si è particolarmente avvertita nell’arco dei novanta minuti, tanto che la formazione di Di Donato è riuscita a sbloccare la contesa solamente grazie alla giocata personale di Belloni che all’inizio del secondo tempo non ha lasciato scampo al portiere avversario Cefariello, trovando la via del gol che i suoi compagni invece hanno smarrito. I torresi hanno venduto cara la pelle e onorato fino in fondo l’impegno, uscendo dal campo e dal torneo a testa alta, soffrendo nei momenti in cui i padroni di casa attaccavano e aspettando il momento giusto per tentare qualche contropiede. Nell’ultimo quarto d’ora l’Arezzo è anche rimasto in dieci per l’espulsione di Sereni (somma di ammonizioni) ma non ha corso grossi rischi con Pissardo che è riuscito a mantenere la porta inviolata sventando l’unica vera palla gol creata dalla compagine di Torre del Greco con Forte. Nel recupero i toscani sono anche andati vicini al raddoppio con Zini che ha mancato l’appuntamento con il 2-0 che con ogni probabilità si sarebbe rivelato utile solamente agli amanti delle statistiche, visto che il risultato stava già premiando la squadra locale. Che al secondo turno affronterà il Crotone, appuntamento per domenica prossima allo Scida.

VIDEO AREZZO-TURRIS 1-0, LE DICHIARAZIONI

L’allenatore dell’Arezzo, Daniele Di Donato, ha affidato ai microfoni dei giornalisti l’analisi post-partita: “La cosa più importante è stata portare a casa la qualificazione, la prima partita dell’anno è sempre la più difficile, quella che nasconde le maggiori insidie, basta vedere i risultati dagli altri campi. Abbiamo giocato bene soprattutto nel secondo tempo dopo che nella prima frazione di gioco eravamo troppo lenti a far girare palla, consentendo agli avversari di ricompattarsi e ripartire. I ragazzi sono stati bravi a restare sempre concentrati per novanta minuti, era fondamentale non sbagliare l’approccio per evitare brutte sorprese come è accaduto invece ad altre squadre di pari categoria. Ora penseremo a preparare nel migliore dei modi la sfida con il Crotone, ci teniamo a fare bella figura contro un avversario che gioca in Serie B e magari regalarci il pass per affrontare una big del calcio italiano come la Sampdoria”.

VIDEO AREZZO-TURRIS 1-0, I GOL E GLI HIGHLIGHTS





