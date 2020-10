Video/ Arezzo Virtus Verona (0-3): highlights e gol, tris veneto in Toscana (Serie C)

Ecco il video di Arezzo Virtus Verona, partita giocata per la quarta giornata nel girone B del campionato di Serie C. Allo Stadio Euronics Città di Arezzo la Virtusvecomp Verona supera in trasferta l’Arezzo con un netto 3 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro le due squadre sembrano volersi studiare l’un l’altra, senza riuscire a prendere subito in mano le redini del match. I padroni di casa allenati da mister Potenza cercano però di avanzare in zona offensiva andando alla conclusione sia con Pesenti all’8′ che con Cutolo al 9′, mancando però lo specchio della porta avversaria. I minuti scorrono sul cronometro ed il tecnico di casa si trova costretto ad effettuare una sostituzione prematura inserendo Mosti al posto di Nader a causa di un infortunio già al 20′. Questo episodio sembra però condizionare la verve offensiva dei toscani che si rendono pericolosi al 24′ con Bonaccorsi, senza inquadrare lo specchio della porta su schema da calcio di punizione, ma finiscono anche per subire il gol del vantaggio dei veneti a causa della rete messa a segno da Arma intorno al 33′. Nel finale del primo tempo è invece Cutolo a suonare nuovamente la carica per i suoi sparando la sfera di poco a lato della porta avversaria al 38′.

VIDEO AREZZO VIRTUS VERONA: IL SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo, iniziato con gli ingressi rispettivamente di Sane e Maggioni per Mosti e Bonaccorsi da una parte e di Danieli per Bentivoglio dall’altra, i rossoblu continuano a dominare indisturbati anche in questo avvio di ripresa, sfiorando il gol con Zarpellon verso il 51′, quando la sua conclusione è stata deviata in calcio d’angolo. Gli amaranto patiscono le giocate dei rivali di giornata ed i veneti ne approfittano per trovare la rete del raddoppio intorno al 59′ grazie alla doppietta completata da Arma, bravo ad insaccare il pallone dal dischetto sul calcio di rigore assegnato per un fallo commesso ingenuamente dalla retroguardia di mister Potenza. Nell’ultima parte dell’incontro le speranze di rimonta dei toscani si affievoliscono a partire dal 77′ a causa dell’espulsione per rosso diretto rimediata da Luciani e, nel recupero al 90’+3′, è infine Carlevaris a mettere il punto esclamativo sulla prestazione dei suoi con il tris definitivo. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Francesco Luciani, proveniente dalla sezione di Roma 1, oltre ad aver espulso Luciani con un rosso diretto tra i padroni di casa, ha estratto il cartellino giallo per tre volte ammonendo rispettivamente Mosti da un lato, Cazzola e Pinto dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questa quarta giornata di campionato permettono alla Virtusvecomp Verona di salire a quota 6 nella classifica del girone B di Serie C mentre l’Arezzo non si muove, rimanendo fermo con un punto.

IL TABELLINO

Arezzo-Virtusvecomp Verona 0 a 3 (p.t. 0-1)

Reti: 33′, 59′ RIG. Arma(V); 90’+3′ Carlevaris(V).

AREZZO (3-4-1-2) – Tamma; Luciani, Cipolletta, Baldan; Bonaccorsi, Foglia, Males, Nader; Merola; Pesenti, Cutolo. A disp.: Loliva, Mosti, Di Nardo, Zupperl, Sane, Bortoletti, Gilli, Sportelli, Sussi, Maggioni. All.: Alessandro Potenza.

VIRTUS VERONA (4-3-3) – Giacomel; Daffara, Visentin, Pellacani, Amadio; Delcarro, Bentivoglio, Cazzola; Zarpellon, Arma, Marcandella. A disp.: Chiesa, Siibi, Pinto, Mazzolo, De Rigo, Danieli, Lonardi, Carlevaris, Arma, Zecchinato. All.: Luigi Fresco.

Arbitro: Francesco Luciani (sezione di Roma 1).

Ammoniti: 31′ Mosti(A); 69′ Cazzola(V); 83′ Pinto(V).

Espulsi: 77′ Luciani(A).

