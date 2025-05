VIDEO AREZZO VIS PESARO (0-1): STELLONE AVANTI GRAZIE AD OKORO

Partita equilibratissima quella del video Arezzo Vis Pesaro che regala grande spettacolo fino agli ultimi minuti e numerosi colpi di scena. L’inizio di partita è a ritmi molto bassi con entrambe le squadre che si studiano e cercano di non scomporsi. Ad aprire la danza delle emozioni al 15′ è Di Paola che anticipa Dezi e salva il risultato e pochi passi dalla porta. La prima mezz’ora di gioco è dominata dai padroni di casa che si appoggiano ad un Pattarello in grande forma sulla destra. Dopo poco meno di quaranta minuti, la partita perde uno dei protagonisti perché Lazi cade male sul suo ginocchio ed è costretto ad uscire in barella per lasciare spazio a Okoro.

Il secondo tempo del video Arezzo Vis Pesaro vede una partita totalmente diversa dalla prima frazione di gioco con i padroni di casa che sfiorano subito il gol con Ravasio che prova la girata in area di rigore ma non inquadra la porta. Sul ribaltamento di fronte è Okoro ad avere una grande occasione in area di rigore ma una serie di rimpalli non gli permettono di calciare verso la porta. Al 51′ la partita può cambiare perché Gilli stende Zoia in area di rigore e manda sul dischetto Di Paola che calcia clamorosamente alto. Meno di dieci minuti dopo, è l’Arezzo a poter andare sul dischetto perché Bove colpisce di mano in area di rigore.

A presentarsi dal dischetto è Pattarello che non sfrutta la situazione e manda fuori. I due rigori creano una fase di stallo che si sblocca solo al 72′ grazie ad Okoro che riesce a sbloccare il match con una conclusione che supera Vukovic. Il vantaggio stende l’Arezzo che cerca il pareggio negli ultimi minuti in modo disperato ma rischia di incassare anche il secondo gol con Cannavò che viene fermato solo dal palo. Questa partita sorride a Stellone che sarà chiamato alla fase nazionale dei playoff di Serie C con la sua Vis Pesaro.

VIDEO AREZZO VIS PESARO (0-1): GOL E HIGHLIGHTS

