Video/ Argentina Arabia Saudita (1-2) gol e highlights: Albiceleste, che incubo!

VIDEO ARGENTINA ARABIA SAUDITA: MESSI LA SBLOCCA

Sorprese e colpi di scena nella sfida tra Argentina e Arabia Saudita. Nel primo tempo, la squadra di Renard prova a reggere la qualità di Messi e compagni, riuscendo a tenere il risultato sull’1-0. È proprio la squadra di Scaloni a passare in vantaggio al 10′ proprio con la Pulce su rigore. Nel corso della prima frazione di gara, sono ben tre gol i annullati all’Albiceleste. Infatti, dopo il vantaggio dal dischetto, con il rigore guadagnato da Paredes, al 22′ Leo Messi mette in rete un pallone ma si alza subito la bandierina. Al 27′ è invece Lautaro Martinez ad andare in gol che però viene annullato per un millimetrico fuorigioco con la spalla. L’argentino, trovato bene dal Papu Gomez, era riuscito ad insaccare alle spalle del portiere. Stessa storia al 35′ quando Messi manda di nuovo in porta Lautaro Martinez, ma la bandierina si alza ancora.

ARGENTINA ARABIA SAUDITA (1-2): LA SQUADRA DI RENARD LA RIBALTA

Nel secondo tempo tra Argentina e Arabia Saudita succede di tutto. Dopo pochi minuti, Al Shehri va in gol: supera prima Romero e poi Martinez e segna il pareggio. Dopo 5 minuti, la squadra di Renard passa addirittura in vantaggio: Al Dawsari riceve al limite dell’area di rigore e dai sedici metri sfodera un gran destro a giro imprendibile per il portiere Martinez. Scaloni effettua tre cambi cercando di modificare l’inerzia della gara e l’Argentina va all’attacco, ma l’Arabia Saudita riesce a chiudersi bene, non concedendo tiri particolarmente pericolosi. Sul finale, tanta la paura per Al Shahrani, colpito da una ginocchiata violenta al volto dal compagno di squadra Al Owais, in uscita su un cross dell’Argentina. Dopo alcuni minuti a terra, il terzino esce in barella. Dopo 13 minuti di recupero, finisce il match: l’Arabia Saudita batte l’Argentina 2 a 1.

VIDEO E HIGHLIGHTS ARGENTINA ARABIA SAUDITA (1-2): IL TABELLINO

Argentina-Arabia Saudita 1-2

ARGENTINA (4-3-3): Martinez; Molina, Otamendi, Romero (59′ Lisandro Martinez), Tagliafico (71′ Acuna); De Paul, Paredes (59′ Enzo Fernandez), Papu Gomez (59′ Alvarez); Messi, Lautaro, Di Maria. All. Scaloni.

ARABIA SAUDITA (4-4-1-1): Al Owais; Abdulhamid, Tambakti, Al Boleahi, Al Sharani (90+8 Al Breik); Al Shehri (78′ Al Ghannam), Kanno, Al Malki, Al Dawsari; Al Faraj (45’+3 Al Abid (89’Asiri)); Al Buraikan (89′ Al Amri). All. Renard.

ARBITRO: S. Vincic

GOL: 10′ Messi, 48′ Al Shehri, 53′ Al Dawsari

